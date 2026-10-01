Pentagon wird zum Rohstoffinvestor - und Yugo Metals sucht einen kritischen Rohstoff vor Europas Haustür

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Amerikas Kampf um kritische Rohstoffe erreicht eine neue Stufe. Washington vergibt längst nicht mehr nur Fördergelder oder Kredite, sondern steigt direkt bei ausgewählten Rohstoffunternehmen ein. Jüngstes Beispiel ist Trilogy Metals: Die US-Regierung hat im September eine strategische Beteiligung über rund 35,6 Millionen US-Dollar abgeschlossen und hält nun ungefähr zehn Prozent des Explorationsunternehmens. Bereits zuvor hatte das US-Verteidigungsministerium bei MP Materials eine Beteiligung vereinbart, die es auf vollständig verwässerter Basis zum größten Aktionär machen sollte. Hinter den Investments steht ein sicherheitspolitisches Ziel: Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt, Germanium und Seltene Erden sollen für die amerikanische Industrie und Verteidigung verlässlicher verfügbar werden. Antimon gehört ebenfalls zu den kritischen Metallen, deren Lieferkette Washington aktiv absichern will. Genau danach exploriert Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) beim Sinjakovo-Projekt in Bosnien-Herzegowina. Frühere Oberflächenproben lieferten dort Werte von bis zu 4,5 Prozent Antimon. Doch die Verbindung endet zunächst beim Rohstofftrend: Yugo besitzt keine definierte Antimonressource, erhält keine US-Förderung und hat keinerlei bekannte Verbindung zum Pentagon.

Washington kauft sich bei Trilogy Metals ein

Am 11. September meldete Trilogy Metals den Abschluss einer strategischen Beteiligung der US-Regierung. Rund 35,6 Millionen US-Dollar fließen im Zusammenhang mit Trilogy und South32 in die Weiterentwicklung der Upper Kobuk Mineral Projects im Nordwesten Alaskas. Die Projekte werden über Ambler Metals betrieben, ein 50:50-Joint-Venture von Trilogy und South32. Nach Abschluss der Transaktion hält die US-Regierung ungefähr zehn Prozent an Trilogy. Hinzu kommen Warrants, die den wirtschaftlichen Anteil bei vollständiger Ausübung weiter erhöhen könnten. Die Projekte beherbergen unter anderem das polymetallische Arctic-Projekt sowie die Bornite-Kupfer-Kobalt-Lagerstätte. Das zuständige US-Verteidigungsressort begründete das Investment ausdrücklich mit der Sicherung von Kupfer, Kobalt, Germanium und weiteren kritischen Mineralien für die nationale Verteidigung und die amerikanische industrielle Basis. Der Staat wird damit vom Förderer zum direkten Anteilseigner eines Rohstoffunternehmens.

MP Materials zeigt, wie weit diese Strategie gehen kann

Trilogy ist kein Einzelfall. Besonders deutlich wurde der Strategiewechsel bereits bei MP Materials (ISIN: US5533681012), dem Betreiber der Mountain-Pass-Mine in Kalifornien. Im Juli 2025 vereinbarte das US-Verteidigungsministerium eine umfangreiche öffentlich-private Partnerschaft mit dem Unternehmen. Über Vorzugsaktien und Warrants sollte das Ministerium auf umgewandelter beziehungsweise ausgeübter Basis eine Position von rund 15 Prozent erhalten und damit zum größten Aktionär werden. Gleichzeitig umfasst die Vereinbarung langfristige Abnahme- und Preisabsicherungsmechanismen für Seltene Erden und Magnete. MP soll seine Verarbeitungskapazitäten erweitern und eine zusätzliche Magnetfabrik aufbauen. Das Ziel ist eindeutig: Die USA wollen eine eigene Lieferkette vom Rohstoff bis zum Magneten etablieren und damit die Abhängigkeit von ausländischen Quellen reduzieren.

Der Staat wird zum strategischen Rohstoffaktionär

Damit verändert sich die Rolle Washingtons im Bergbausektor. Rohstoffsicherheit wird zunehmend wie ein Bestandteil der Verteidigungsinfrastruktur behandelt. Die Regierung unterstützt nicht mehr nur Forschung oder einzelne Produktionsanlagen, sondern kann über direkte Beteiligungen Kapital in Unternehmen lenken, deren Projekte sie für strategisch wichtig hält. Diese Politik ist durchaus umstritten. Mitglieder des US-Kongresses haben Fragen nach Transparenz, Interessenkonflikten und dem Risiko aufgeworfen, dass der Staat einzelne Unternehmen gegenüber Wettbewerbern bevorzugt. Gleichzeitig zeigt gerade diese Kritik, wie weit die Strategie bereits reicht: In einer Kongressanfrage wurden neben Trilogy und MP Materials unter anderem Lithium Americas, Vulcan Elements, Korea Zinc und USA Rare Earth als Unternehmen genannt, bei denen die US-Regierung Beteiligungen beziehungsweise aktienähnliche Instrumente erworben hat.

450 Millionen Dollar für die nächste kritische Lieferkette

Wie groß die Summen inzwischen werden, zeigt ein weiterer Deal aus diesem Monat. Die US-Regierung sagte der Elmet Group am 14. September ein Investitions- und Unterstützungspaket von 450 Millionen US-Dollar zu, um die amerikanische Wolfram-Lieferkette auszubauen. Parallel sicherte sich Elmet einen Rahmen für Lieferungen an den National Defense Stockpile im Umfang von bis zu zwei Milliarden US-Dollar. Die Mittel sollen unter anderem den Ausbau von Bergbau, Verarbeitung und Produktion in den USA unterstützen. Wolfram ist nicht Antimon - und genau diese Unterscheidung ist wichtig. Die Deals zeigen vielmehr, dass Washington inzwischen mehrere kritische Rohstoffketten gleichzeitig absichern will, anstatt sich auf ein einzelnes Metall zu konzentrieren.

Auch Antimon ist längst Teil der Defense-Strategie

Antimon gehört ebenfalls zu den Rohstoffen, bei denen die USA ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten reduzieren wollen. Der Rohstoff besitzt neben zivilen Anwendungen auch bestimmte militärische Einsatzgebiete. Washington unterstützt deshalb bereits Projekte zum Aufbau einer heimischen Antimonversorgung. Nova Minerals etwa erhielt für seine US-Tochter Alaska Range Resources einen Award über 43,4 Millionen US-Dollar im Rahmen des Defense Production Act, um in Alaska eine integrierte Antimon-Lieferkette aufzubauen. Die Strategie reicht dort von der Aufbereitung des Rohstoffs bis zur geplanten Herstellung von Antimontrisulfid für Anforderungen der amerikanischen Verteidigungsindustrie. Der entscheidende Punkt ist deshalb nicht, dass Washington ausgerechnet Antimonunternehmen kaufen würde. Vielmehr behandelt die US-Regierung inzwischen eine ganze Reihe kritischer Rohstoffe als strategische Infrastruktur.

China bleibt trotz Milliardeninvestitionen der große Gegenspieler

Der Grund für diesen Aufwand liegt vor allem in der Konzentration vieler Verarbeitungsketten. Reuters berichtete Mitte September, dass China trotz massiver westlicher Investitionen weiterhin eine dominante Stellung bei zahlreichen kritischen Mineralien besitzt. Bei Seltenen Erden sank Chinas Anteil an der Raffination zwar von mehr als 90 Prozent im Jahr 2023 auf rund 85 Prozent im Jahr 2025. Bei anderen Rohstoffen kontrolliert das Land nach den von Reuters zitierten IEA-Daten weiterhin große Teile der Verarbeitung. Gleichzeitig setzt China Exportkontrollen bei strategischen Materialien als industriepolitisches Instrument ein. Für Washington ist deshalb nicht nur entscheidend, neue Lagerstätten zu finden. Ebenso wichtig sind Verarbeitung, Raffination und langfristig gesicherte Abnehmer. Genau deshalb reichen die staatlichen Maßnahmen inzwischen von Fördergeldern über Preisgarantien und Abnahmeverträge bis hin zu direkten Unternehmensbeteiligungen.

Und vor Europas Haustür sucht Yugo nach Antimon

In diesem Umfeld wird das Sinjakovo-Projekt von Yugo interessant - allerdings auf einer völlig anderen Entwicklungsstufe. Yugo hält nach Unternehmensangaben 100 Prozent an Explorationslizenzen in drei Projektgebieten in Bosnien-Herzegowina. Sinjakovo umfasst rund 81 Quadratkilometer und wird unter anderem auf Gold und Antimon exploriert. Frühere Rock-Chip-Proben lieferten Werte von bis zu 4,5 Prozent Antimon. Bei Bohrungen wurde zudem bereits polymetallische Gold-Silber-Kupfer-Antimon-Mineralisierung durchteuft. Im Quartalsbericht zum 30. Juni meldete Yugo beispielsweise einen Abschnitt von bis zu 8 Metern mit 1,2 g/t Goldäquivalent, darunter 4 Meter mit 0,5 g/t Gold, 40 g/t Silber, 0,6 Prozent Kupfer und 0,25 Prozent Antimon. Das zeigt, dass Antimon nicht ausschließlich aus einzelnen historischen Oberflächenproben bekannt ist. Es macht daraus aber noch keine Antimonlagerstätte.

4,5 Prozent Antimon bleiben ein Explorationsergebnis

Gerade angesichts der Milliardenbeträge aus Washington ist diese Abgrenzung entscheidend. Die bis zu 4,5 Prozent Antimon stammen aus Rock-Chip-Proben. Solche Ergebnisse können Hinweise auf interessante Mineralisierung liefern, erlauben aber keine Hochrechnung auf Größe, Tonnage oder Wirtschaftlichkeit eines möglichen Vorkommens. Yugo besitzt bei Sinjakovo derzeit keine definierte Antimonressource und keine Antimonreserve. Das Unternehmen befindet sich in der Exploration und führte nach eigener Aussage im jüngsten Quartal weder Minenentwicklung noch Produktion durch. Zwischen Yugo und einem Unternehmen wie MP Materials liegt damit praktisch die gesamte Entwicklungskette eines Bergbauprojekts.

Beim Gold liefert Yugo bereits konkretere Bohrdaten

Der operativ weiter fortgeschrittene Teil von Sinjakovo bleibt deshalb das Goldziel Erak. Die laufenden Arbeiten haben dort Goldmineralisierung in mehreren Bohrungen bestätigt. Yugo hatte bis Ende Juni fünf Diamantbohrungen mit insgesamt 632 Metern abgeschlossen; die Kampagne wurde anschließend fortgesetzt. Spätere Ergebnisse umfassten unter anderem 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter hochgradigere Teilabschnitte. Auch diese Ergebnisse stellen noch keine Mineralressource dar. Sie geben Yugo jedoch konkretere Bohrdaten, anhand derer Ausdehnung und Kontinuität der Mineralisierung weiter untersucht werden können. Genau deshalb bleibt Gold kurzfristig der greifbarere operative Teil der Story, während Antimon den strategischen Rohstoffwinkel liefert.

Die entscheidende Frage ist nicht, was Washington kauft

Für Yugo wäre es falsch, aus den amerikanischen Beteiligungen eine direkte Investmentthese abzuleiten. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die US-Regierung Yugo finanzieren, sich an dem Unternehmen beteiligen oder Antimon aus Bosnien-Herzegowina beziehen will. Ebenso wenig bedeutet die strategische Bedeutung von Antimon automatisch, dass jede Antimonindikation wirtschaftlich relevant ist. Interessant ist vielmehr die Veränderung des Umfelds. Wenn eine Regierung bereit ist, bei Unternehmen wie Trilogy Metals direkt Aktionär zu werden, bei MP Materials eine potenziell größte Aktionärsposition aufzubauen und Hunderte Millionen Dollar in Wolfram- und Antimonlieferketten zu investieren, zeigt das, welchen Stellenwert Rohstoffsicherheit inzwischen besitzt.

Fazit

Washington behandelt kritische Rohstoffe zunehmend wie strategische Infrastruktur. Bei Trilogy Metals ist die US-Regierung inzwischen mit rund zehn Prozent direkt beteiligt. Bei MP Materials sollte das Verteidigungsministerium durch sein Investment zum größten Aktionär werden. Gleichzeitig fließen Hunderte Millionen Dollar in amerikanische Wolframkapazitäten und weitere Millionen in den Aufbau einer heimischen Antimon-Lieferkette. Für frühe Explorer verändert das die politische Kulisse erheblich - nicht aber die geologische Realität. Yugo muss bei Sinjakovo erst zeigen, ob aus den bisherigen Antimonindikationen jemals ein zusammenhängendes und möglicherweise wirtschaftlich relevantes Vorkommen definiert werden kann. Die bis zu 4,5 Prozent Antimon aus Oberflächenproben sind interessant, aber keine Ressource. Beim Gold liegen bereits konkretere Bohrergebnisse vor, doch auch dort steht eine Ressourcendefinition noch aus. Das Pentagon wird damit tatsächlich immer stärker zum Rohstoffinvestor. Ob daraus irgendwann auch Rückenwind für Projekte vor Europas Haustür entstehen kann, hängt zunächst nicht von Washington ab, sondern von weiteren Explorationsergebnissen bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998).

Quellen

Trilogy Metals - Trilogy Metals Closes US$35.6 Million Strategic Equity Investment by the U.S. Department of War, 11. September 2026

https://trilogymetals.com/news-and-media/news/trilogy-metals-closes-us35-6-million-strategic-equity-investment-by-the-u-s-department-of-war/

Trilogy Metals / SEC - Abschluss der strategischen Beteiligung der US-Regierung, 11. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1543418/000110465926107442/tm2624736d1_ex99-1.htm

Trilogy Metals - Trilogy Metals Announces Execution of Definitive Agreements for Strategic Equity Investment by the U.S. Department of War, 28. August 2026

https://trilogymetals.com/news-and-media/news/trilogy-metals-announces-execution-of-definitive-agreements-for-strategic-equity-investment-by-the-u-s-department-of-war/

MP Materials - MP Materials Announces Transformational Public-Private Partnership with the Department of Defense to Accelerate U.S. Rare Earth Magnet Independence, 10. Juli 2025

https://investors.mpmaterials.com/investor-news/news-details/2025/MP-Materials-Announces-Transformational-Public-Private-Partnership-with-the-Department-of-Defense-to-Accelerate-U-S-Rare-Earth-Magnet-Independence/

The Elmet Group / SEC - $450 Million Department of War Investment and up to $2 Billion National Defense Stockpile Agreement, 14. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2101698/000121390026099734/ea030468201ex99-1.htm

The Elmet Group / SEC - Form 8-K zu den Vereinbarungen mit dem U.S. Department of War, September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2101698/000121390026099734/ea0304682-8k_elmet.htm

Reuters - US invests in critical minerals but China maintains grip, 14. September 2026

https://www.reuters.com/business/energy/us-invests-critical-minerals-china-maintains-grip-reeii-2026-09-14/

U.S. Senate Committee on Energy and Natural Resources - Ranking Members Heinrich, Huffman, Garcia Demand Transparency from Trump Administration on Taxpayer-Funded Mining Spending Spree, 2026

https://www.energy.senate.gov/press/dem/ranking-members-heinrich-huffman-garcia-demand-transparency-from-trump-administration-on-taxpayer-funded-mining-spending-spree/

Nova Minerals / SEC - U.S. Department of War Awards $43.4M to Alaska Range Resources to Secure Antimony Supply, 1. Oktober 2025

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315225016461/ex99-1.htm

Nova Minerals / SEC - Arrival of approximately 500 tons of Antimony Processing & Refining Equipment in Alaska, 8. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226041682/ex99-1.htm

Yugo Metals - Sinjakovo Gold & Antimony Project

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - ASX Announcement, 22. November 2022 - Exploration Update / Gold and Antimony Results at Sinjakovo

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20221122/pdf/45hvqkxl9byk9z.pdf

Yugo Metals - Quarterly Activities Report & Appendix 5B, 31. Juli 2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/quarterly-activities-appendix-5b-cash-flow-report-6A1336506

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18. August 2026

https://www.sharewise.com/us/news_articles/Yugo_Advances_Erak_Discovery_Yugo_Metals_Ltd_irwpresseen_20260818_0711

Yugo Metals - Board Site Visit & Commencement of Drilling at Cajnice, 26. August 2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/board-site-visit-commencement-of-drilling-at-cajnice-6A1340295

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