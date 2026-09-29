Lockheeds 1,2-Milliarden-Dollar-Raketenauftrag: Warum Antimon für Yugo Metals interessant wird

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Die USA treiben ihre Raketenproduktion voran. Die US Army hat Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) einen Rahmenvertrag über bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar für die nächste Generation der Precision Strike Missile (PrSM) erteilt. Increment 2 soll mit einem neuen Suchkopf auch bewegliche Ziele an Land und auf See bekämpfen können. Gleichzeitig will Lockheed seine PrSM-Produktionskapazität vervierfachen.

Mit höheren Produktionszielen rücken verlässliche Lieferketten stärker in den Vordergrund. Das gilt auch für Antimon, einen Rohstoff mit bestimmten militärischen Anwendungen, dessen Versorgung die USA gezielt fördern. Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) sucht beim Sinjakovo-Projekt in Bosnien-Herzegowina ebenfalls nach Antimon. Eine operative Verbindung besteht nicht: Yugo hat bislang keine definierte Antimonressource und steht in keiner bekannten Beziehung zu Lockheed oder dem PrSM-Programm.

PrSM Increment 2 erweitert die Einsatzmöglichkeiten

Lockheed meldete den Auftrag am 21. September. Der IDIQ-Vertrag umfasst eine anfängliche Beschaffung sowie mögliche Folgeaufträge, zusätzliche Produktion und Entwicklung. Bei einem zweiten Flugtest im August startete die Rakete von einem HIMARS-Werfer und bekämpfte ein bewegliches Ziel auf See. Weitere Tests sind für 2027 vorgesehen.

Der neue Multimode-Suchkopf soll PrSM befähigen, bewegliche Land- und Seeziele anzugreifen. Die US Army investiert damit sowohl in größere Produktionsmengen als auch in zusätzliche Fähigkeiten für weitreichende Präzisionsschläge.

Aus dem Auftrag wird ein größerer Produktionsausbau

Lockheed plant, seine PrSM-Kapazität zu vervierfachen. Parallel investiert der Konzern in weitere Munitionsprogramme. Laut Reuters sollen insgesamt acht bis neun Milliarden US-Dollar in den Produktionsausbau fließen, unter anderem bei PAC-3 MSE und THAAD.

Der Bedarf an schnellen, belastbaren Zulieferungen zeigt sich bereits bei PAC-3 MSE: GM Defense lieferte erste Komponenten nur 22 Tage nach Vertragsabschluss an Lockheed. Solche Programme hängen von einem breiten Netz aus Herstellern, Verarbeitern und Rohstofflieferanten ab.

Antimon rückt in den Blick der US-Verteidigungspolitik

Zusätzliche Fertigungskapazitäten allein sichern noch keine Lieferfähigkeit. Auch Bauteile und Spezialmaterialien müssen verfügbar sein. Daraus lässt sich ausdrücklich kein Antimonbedarf des PrSM-Programms bei Yugo ableiten. Washingtons Investitionen zeigen jedoch, dass kritische Rohstoffe inzwischen Teil des industriellen Ausbaus sind.

Antimontrisulfid ist für bestimmte militärische Anwendungen relevant. Die USA unterstützen deshalb den Aufbau einer heimischen Lieferkette, die neben der Gewinnung auch die Verarbeitung zu einer geeigneten Qualität umfasst.

Washington stellt 43,4 Millionen Dollar bereit

Alaska Range Resources, eine US-Tochter von Nova Minerals, erhielt 43,4 Millionen US-Dollar über Title III des Defense Production Act. Die Förderung soll am Estelle-Projekt in Alaska eine integrierte Antimon-Lieferkette ermöglichen: von der Gewinnung über Konzentration und Raffination bis zur Herstellung von Antimontrisulfid in militärisch nutzbarer Qualität.

Anfang September erreichten nach Unternehmensangaben rund 500 Tonnen Aufbereitungs- und Raffinerieausrüstung Alaska. Die Förderung fließt damit in konkrete Verarbeitungskapazitäten und nicht allein in die Suche nach Rohstoffen.

Yugos Antimonziel liegt in Europa

Yugo exploriert beim Sinjakovo-Projekt nach Gold, Antimon und weiteren Metallen. Zwei Tenements erstrecken sich über zusammen rund 80 Quadratkilometer. Frühere Gesteinsproben von der Oberfläche lieferten bis zu 4,5 Prozent Antimon. Weitere Proben ergaben bis zu 8 g/t Gold, 16 Prozent Kupfer und 2 kg/t Silber.

Ein europäisches Antimonvorkommen könnte in einem Umfeld wachsender Sorgen um westliche Rohstofflieferketten Aufmerksamkeit gewinnen. Ob Sinjakovo ein solches Vorkommen beherbergt, ist allerdings noch offen. Einzelne Proben können weder dessen Größe noch einen wirtschaftlichen Abbau belegen.

Die nächsten Explorationsschritte sind entscheidend

Die bis zu 4,5 Prozent Antimon stammen aus Oberflächenproben, nicht aus einer Ressourcenschätzung. Tonnage, durchschnittlicher Gehalt und Kontinuität der Mineralisierung sind damit nicht bestimmt. Yugo verfügt derzeit weder über eine definierte Antimonressource oder -reserve noch über einen Minenplan oder einen Defense-Liefervertrag.

Um das Potenzial von Sinjakovo einzuordnen, muss das Unternehmen die Mineralisierung weiter untersuchen und ihre Ausdehnung nachweisen. Bis dahin bleibt Antimon ein frühes Explorationsziel mit entsprechend hohem Risiko.

Goldbohrungen liefern bereits konkretere Hinweise

Am Erak-Prospect innerhalb von Sinjakovo hat Yugo neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter abgeschlossen. ERDD006 traf 36,1 Meter mit 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern, darunter 3 Meter mit 14,5 g/t und 1 Meter mit 42,5 g/t Gold. ERDD009 lieferte 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold, darunter 1,2 Meter mit 20,9 g/t.

Nach Angaben des Unternehmens war die Mineralisierung zum Zeitpunkt der August-Meldung in mehrere Richtungen offen, während weitere Bohrungen liefen. Auch beim Gold gibt es noch keine definierte Ressource. Die bisherigen Treffer begründen weitere Untersuchungen; Größe und Wirtschaftlichkeit eines möglichen Vorkommens stehen weiterhin nicht fest.

Fazit

Lockheeds neuer PrSM-Vertrag ist Teil eines umfassenden Ausbaus der amerikanischen Raketenproduktion. Parallel unterstützt Washington mit Millionenbeträgen die heimische Versorgung mit kritischen Materialien wie Antimon. Das erhöht die strategische Aufmerksamkeit für entsprechende Explorationsprojekte.

Für Yugo Metals ist daraus noch kein wirtschaftlicher Vorteil abzuleiten. Bei Sinjakovo muss das Unternehmen zunächst zeigen, ob aus den Antimonfunden an der Oberfläche ein zusammenhängendes Vorkommen werden kann. Die Goldbohrungen bei Erak liefern bereits konkretere Ergebnisse, benötigen aber ebenfalls weitere Exploration. Erst die nächsten geologischen Daten werden zeigen, welches Potenzial das Projekt tatsächlich besitzt.

Quellen

Lockheed Martin - Lockheed Martin Secures $1.2B Contract for Precision Strike Missile Increment 2 After Second Maritime Test, 21. September 2026

https://news.lockheedmartin.com/2026-09-21-Lockheed-Martin-Secures-1-2B-Contract-for-Precision-Strike-Missile-Increment-2-After-Second-Maritime-Test

Reuters - Lockheed wins US Army missile contract worth up to $1.2 billion, 21. September 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/lockheed-wins-us-army-missile-contract-worth-up-12-billion-2026-09-21/

Reuters - Lockheed Martin gets first batch of Patriot interceptor parts from General Motors, 17. September 2026

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/lockheed-martin-gets-first-batch-patriot-interceptor-parts-general-motors-2026-09-17/

Nova Minerals / SEC - U.S. Department of War Awards $43.4M to Alaska Range Resources to Secure Antimony Supply, 1. Oktober 2025

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315225016461/ex99-1.htm

Nova Minerals / SEC - Arrival of approximately 500 tons of antimony processing and refining equipment in Alaska, 8. September 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226041682/ex99-1.htm

Yugo Metals - Sinjakovo Gold & Antimony Project

https://www.yugometals.com/de/projects/sinjakovo

Yugo Metals - ASX Release, 13. April 2026 - Drilling Update from Sinjakovo Project

https://data-api.marketindex.com.au/api/v1/announcements/XASX%3AYUG%3A6A1320115/pdf/inline/drilling-update-from-sinjakovo-project

Yugo Metals - ASX Release, 18. August 2026 - Yugo Advances Erak Discovery

https://www.sharewise.com/us/news_articles/Yugo_Advances_Erak_Discovery_Yugo_Metals_Ltd_irwpresseen_20260818_0711

Yugo Metals - Investor Centre / ASX Announcements

https://www.yugometals.com/investors

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