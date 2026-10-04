58,6 Milliarden Dollar für Patriot-Raketen: Warum der Rüstungsboom den Blick auf Antimon und Yugo Metals lenkt

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58,6 Milliarden US-Dollar: Bis zu dieser Größenordnung reicht der im Juli angekündigte Patriot-Auftrag für Lockheed Martin (ISIN: US5398301094). Die Finanzierung soll den Ausbau der PAC-3-MSE-Produktion unterstützen und die jährliche Kapazität bis Ende 2030 etwa verdreifachen.

Der Auftrag zeigt, wie stark sich die Verteidigungsindustrie verändert. Gefragt sind größere Stückzahlen und dauerhaft belastbare Produktionsketten. Dafür müssen neben Fabriken, Fachkräften und Elektronik auch die benötigten Materialien verfügbar sein.

Genau hier beginnt eine zweite Investmentgeschichte hinter dem Rüstungsboom: die Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Mehr Raketen brauchen belastbare Lieferketten

Neue Aufträge geben Herstellern Planungssicherheit. Die vorgelagerten Lieferketten lassen sich jedoch nicht beliebig schnell erweitern. Spezialmaterialien müssen gewonnen, verarbeitet und für anspruchsvolle Anwendungen qualifiziert werden.

Antimon gehört zu den Metallen, deren strategische Bedeutung dadurch stärker sichtbar wird. Antimontrisulfid wird in bestimmten militärischen Zündmitteln eingesetzt. Seine Versorgung ist deshalb eine Frage industrieller Verfügbarkeit und nationaler Sicherheit.

Aus dem Patriot-Auftrag lässt sich kein konkreter Antimonverbrauch ableiten. Er illustriert jedoch die Größenordnung des Produktionsausbaus, während separate US-Initiativen zeigen, wie gezielt inzwischen an der Versorgung mit kritischen Materialien gearbeitet wird.

Die USA investieren bereits in Antimon

Ein Beispiel liefert Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031). Das Unternehmen entwickelt in Idaho das Stibnite-Gold-Antimon-Projekt und arbeitet gemeinsam mit der US Army und dem Idaho National Laboratory an einer heimischen Antimontrisulfid-Lieferkette.

Eine dafür gestartete Pilotanlage soll die technische Entwicklung voranbringen. Nach Unternehmensangaben erhielt Perpetua seit 2022 mehr als 87 Millionen US-Dollar an Förderzusagen von US-Verteidigungsstellen und der Army.

Damit wird sichtbar, wie weit Rohstoffpolitik inzwischen in die industrielle Verteidigungsplanung hineinreicht. Der Aufbau einer alternativen Versorgung beginnt beim Vorkommen und umfasst sämtliche Verarbeitungsschritte bis zum einsatzfähigen Material.

Für Europa stellt sich ebenfalls die Frage, wo zusätzliche Quellen entstehen könnten. Das lenkt den Blick auf historische Bergbauregionen wie Bosnien und Herzegowina.

Yugo untersucht Gold und Antimon in Bosnien

Dort exploriert Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998). Beim Sinjakovo-Projekt untersucht das Unternehmen ein polymetallisches System mit Gold, Silber, Kupfer und Antimon.

Nach Unternehmensangaben lieferten einzelne Gesteinsproben Spitzenwerte von bis zu 4,5 Prozent Antimon. Auch in Bohrungen wurde das Metall nachgewiesen: Am Erak-Ziel meldete Yugo vier Meter mit 0,25 Prozent Antimon, zusammen mit Gold, Silber und Kupfer.

Die bislang auffälligsten jüngeren Ergebnisse betreffen Gold. Yugo berichtete über 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne, darunter drei Meter mit 14,5 Gramm und ein Meter mit 42,5 Gramm je Tonne.

Für Sinjakovo ergibt sich daraus eine interessante Explorationsfrage: Welche Bedeutung besitzt Antimon innerhalb dieses goldhaltigen Systems? Weitere Untersuchungen könnten zeigen, ob das Metall ein begrenztes Begleitvorkommen bleibt oder einen größeren Beitrag zum Projektpotenzial leisten kann.

Einzelne hochgradige Proben beantworten diese Frage noch nicht. Entscheidend sind Ausdehnung, Kontinuität und technische Gewinnbarkeit der Mineralisierung.

Fazit

Der Patriot-Auftrag über bis zu 58,6 Milliarden US-Dollar verdeutlicht die finanzielle Dimension des Rüstungsbooms. Perpetuas staatlich unterstützte Antimonarbeiten zeigen parallel, dass westliche Regierungen auch die materiellen Grundlagen ihrer Verteidigungsindustrie absichern wollen. Neue Produktionskapazitäten und zusätzliche Rohstoffquellen müssen gemeinsam entwickelt werden.

Yugo Metals bietet in diesem Umfeld einen frühen Explorationsansatz in Bosnien. Bei Sinjakovo wurde Antimon nachgewiesen, während Goldbohrungen weitere Hinweise auf das mineralisierte System liefern. Eine definierte Antimonressource besteht bislang nicht. Eine Lieferbeziehung zum Patriot-Programm oder eine Beteiligung an dessen Finanzierung ist ebenfalls nicht bekannt.

Anleger sollten deshalb vor allem auf weitere Bohrergebnisse achten. Sie müssen zeigen, ob zusammenhängende Mineralisierung vorhanden ist. Anschließend bleiben metallurgische Untersuchungen, Genehmigungen und Finanzierung wesentliche Entwicklungsschritte.

Der strategische Bedarf verleiht Antimon zusätzliche Aufmerksamkeit. Ob Yugo daraus ein wirtschaftlich relevantes Projekt entwickeln kann, entscheidet sich durch die Qualität der Exploration.

Quellen

https://investors.lockheedmartin.com/node/53061/pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.yugometals.com/

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ISIN: AU0000404998

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