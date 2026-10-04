Rheinmetall investiert dreistelligen Millionenbetrag in Drohnen-Standort - doch was passiert, wenn die Verbindung ausfällt?

Anzeige / Werbung

Rheinmetall baut seine Verteidigungs- und Drohnenaktivitäten in Deutschland weiter aus. Am Flughafen Kassel-Calden soll ein neues Logistik- und Technologiezentrum mit mehr als 30.000 Quadratmetern Fläche entstehen. Dafür plant der Rüstungskonzern eine Investition im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Bis Ende 2027 soll der neue Standort betriebsbereit sein - einschließlich eines geplanten Testzentrums für Drohnen.

Für Anleger ist daran nicht nur die Größe der Investition interessant. Das Projekt steht exemplarisch für eine größere Verschiebung in der Verteidigungsindustrie: Drohnen, autonome Fahrzeuge, Sensoren und künstliche Intelligenz werden immer wichtiger. Doch je stärker das Gefechtsfeld digitalisiert wird, desto größer wird ein Problem, das weniger sichtbar ist als die Plattformen selbst.

Was passiert mit einer hochentwickelten Drohne, wenn ihre Verbindung ausfällt?

Die Ukraine zeigt den neuen Engpass

Der Ukraine-Krieg hat die Bedeutung unbemannter Systeme eindrucksvoll demonstriert. Ein Bericht über die dort gewonnenen militärischen Erkenntnisse verweist darauf, dass ukrainische Drohnen für mehr als 65 Prozent der zerstörten russischen Panzer verantwortlich gewesen seien. Unbemannte Systeme übernehmen inzwischen Aufgaben von Aufklärung und Zielerfassung über Angriffe bis zu elektronischer Kampfführung und Logistik. Pasted text

Doch der Bericht zeigt auch die Kehrseite. Kommunikationssignale können geortet oder gestört werden. Elektronische Kampfführung bedroht damit nicht nur die Drohne, sondern auch ihre Verbindung zum Bediener. Als Gegenmaßnahmen gewinnen Mesh-Netzwerke, mehrere Kommunikationswege und lokale Autonomie an Bedeutung. Pasted text

Der strukturelle Engpass verschiebt sich damit: Es reicht nicht, mehr autonome Systeme zu bauen. Ihre Daten müssen auch dann noch übertragen werden können, wenn Bandbreite knapp ist, Netze überlastet sind oder der Gegner die Kommunikation aktiv stört.

Rheinmetalls Millionenprojekt macht den Trend sichtbar

Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) liefert dafür ein aktuelles deutsches Beispiel. Der Konzern plant in Kassel-Calden nicht nur zusätzliche Logistikkapazitäten, sondern auch ein Drohnen-Testzentrum. Der Flughafen bietet laut der vom Nutzer bereitgestellten Meldung geeignete Bedingungen für Drohnentests; zusätzliche Infrastruktur soll durch das geplante hessische Drohnenkompetenzzentrum entstehen.

Das ist wichtig für die Einordnung: Eine Geschäftsbeziehung zwischen Rheinmetall und Nodestream ist in den vorliegenden Materialien nicht belegt. Rheinmetalls Investition zeigt vielmehr, wie stark Drohnentechnologie inzwischen in die langfristigen Planungen etablierter Rüstungskonzerne hineinwächst.

Und je mehr autonome Plattformen eingesetzt werden, desto relevanter wird die Frage nach resilienter Kommunikation.

Nodestream will genau dieses Problem lösen

Hier kommt Nodestream (ISIN: AU0000481509) ins Spiel. Das australische Unternehmen, das zuvor als Harvest Technology Group firmierte, hat sich stärker auf Defence- und mission-critical Anwendungen ausgerichtet. CEO Veronica Bainton beschrieb die Umbenennung als Formalisierung einer bereits laufenden Transformation hin zu einem fokussierten Defence- und Mission-Critical-Technologieunternehmen. Harvest Q&A - Dr Reuter IR

Die Präsentation vom Mai 2026 bringt das Problem auf Seite 4 auf eine prägnante Formel: "Autonomous platforms are only as good as their connection." Als zentrale Risiken nennt das Unternehmen Jamming, geringe verfügbare Bandbreite, Netzwerküberlastung und Latenz sowie beeinträchtigte Infrastruktur. may 2026

Nodestream versucht dabei nicht, selbst die nächste Drohne zu entwickeln. Die Software soll vielmehr die Kommunikationsschicht bereitstellen, die Video, Audio, Telemetrie und Steuerungsdaten unter schwierigen Netzwerkbedingungen transportiert.

8 Kbit/s statt immer größerer Datenleitungen

Der technische Ansatz ist für die Investmentthese entscheidend. Nach Angaben von Bainton kann Nodestream nutzbare Streams ab rund 8 Kbit/s aufrechterhalten. Gegenüber konventionellen Ansätzen könne der Bandbreitenbedarf um bis zu 90 Prozent sinken. Gleichzeitig nennt sie Paketverluste von bis zu 40 Prozent als Bedingungen, unter denen die Technologie weiter funktionieren könne. Harvest Q&A - Dr Reuter IR

Die Grafik auf Seite 5 der Investor-Präsentation veranschaulicht den Ansatz: Große Datenmengen aus Video, Sprache, Telemetrie und Steuerung werden komprimiert und für die jeweils verfügbare Verbindung optimiert - unabhängig davon, ob Satellit, Mobilfunk, Funk oder eine Kombination daraus zur Verfügung steht. may 2026

Damit setzt Nodestream an einem Problem an, das mit jedem zusätzlichen autonomen System größer werden könnte.

Mehr als 500.000 operative Stunden

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Entwicklungsstand. Nach Unternehmensangaben verfügt Nodestream über TRL-9-Status und mehr als 500.000 operative Stunden in kommerziellen Einsatzbereichen. Damit handelt es sich nicht mehr um eine Technologie im frühen Laborstadium. may 2026

Bainton erklärte im Juli zudem, dass 600 Nodestream-integrierte Einheiten an einen Five-Eyes-Verteidigungsauftragnehmer geliefert würden. Die Identität dieses Auftragnehmers wird im vorliegenden Interview nicht genannt. Harvest Q&A - Dr Reuter IR

Für Anleger beginnt damit allerdings die nächste Bewährungsprobe: Technologische Reife muss in wirtschaftliche Skalierung übersetzt werden.

Nodestream versteht sich dabei nicht als klassischer Hardwarelieferant, sondern als Software- und IP-Unternehmen. Bainton verweist auf ein wiederkehrendes Softwarelizenzmodell. Sollte die Technologie dauerhaft in Plattformen integriert werden, könnten zusätzliche Systeme entsprechend zusätzliche Lizenzmöglichkeiten schaffen. Harvest Q&A - Dr Reuter IR

Jetzt zählt die Kommerzialisierung

Genau hier liegt neben der Chance auch das Risiko. TRL 9, operative Stunden und erste Defence-Anwendungen garantieren noch keine größeren Serienverträge oder Profitabilität.

Investoren sollten deshalb vor allem beobachten, ob Nodestream seine Pipeline in verbindliche Aufträge überführen kann, weitere Integrationen mit etablierten Defence-Unternehmen erreicht und wiederkehrende Softwareumsätze aufbaut. Der globale Boom bei Drohnen und autonomen Systemen schafft ein relevantes Marktumfeld - aber keinen automatischen wirtschaftlichen Erfolg für das australische Unternehmen.

Fazit

Rheinmetalls dreistelliger Millionen-Euro-Ausbau in Kassel-Calden macht sichtbar, wie tief Drohnen und autonome Systeme inzwischen in der europäischen Verteidigungsindustrie verankert sind. Gleichzeitig zeigt der Ukraine-Krieg, dass diese Entwicklung einen zweiten Markt schafft: Technologien müssen auch unter Jamming, schwacher Bandbreite und gestörten Netzwerken kommunikationsfähig bleiben. Pasted text

Nodestream positioniert sich genau an diesem Engpass. TRL 9, mehr als 500.000 operative Stunden und die nach Unternehmensangaben laufende Lieferung von 600 integrierten Einheiten liefern Hinweise auf die technologische Reife. may 2026 Harvest Q&A - Dr Reuter IR Eine Geschäftsbeziehung zu Rheinmetall ist nicht belegt; die Verbindung ist ausschließlich thematisch. Entscheidend wird nun, ob Nodestream aus seiner Technologie größere Defence-Verträge, Plattformintegrationen und wiederkehrende Softwareerlöse entwickeln kann. Denn Milliardeninvestitionen in Drohnen schaffen noch keinen Gewinner - aber sie verschärfen eine zentrale Frage moderner Kriegsführung: Wer hält die Systeme verbunden, wenn Kommunikation am schwierigsten wird?

Quellen:

https://thedefensepost.com/2026/09/01/rheinmetall-north-hesse-germany-hub/

https://www.csis.org/analysis/lessons-ukraine-conflict-modern-warfare-age-autonomy-information-and-resilience

https://www.nodestream.tech/



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".



Nodestream Ltd

ISIN: AU0000082XXX

https://www.nodestream.tech/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Nodestream Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream Ltd einsehen: https://www.nodestream.tech/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream Ltd vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Rheinmetall investiert dreistelligen Millionenbetrag in Drohnen-Standort - doch was passiert, wenn die Verbindung ausfällt? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,AU0000481509,AU0000082XXX