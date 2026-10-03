Hormus effektiv geschlossen: Wie Hapag-Lloyd und Maersk mit einem Blackout auf See umgehen

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Die Straße von Hormus ist seit Monaten praktisch dicht für den regulären Handelsverkehr, GPS-Störungen im Golf gehören zum Alltag. Für die Reedereien wird verlässliche Kommunikation zur Betriebsvoraussetzung - ein Marktsegment, das auch Nodestream adressiert.

Die Straße von Hormus, durch die laut Marktbeobachtern in normalen Zeiten täglich rund 85 bis 130 Schiffe fahren, gilt nach aktuellen Verkehrsdaten weiterhin als effektiv geschlossen: Am 20. September 2026 wurde nach Angaben des IMF PortWatch-Trackers beispielsweise lediglich eine einzige Durchfahrt registriert. Grund sind anhaltende Spannungen im Nahen Osten, wiederholte Angriffe auf Handelsschiffe sowie großflächige GPS- und AIS-Störungen im Persischen Golf, die Reedereien seit Monaten vor operative Herausforderungen stellen.

Reedereien reagieren mit Umleitung - und mit blinden Flecken

A.P. Møller - Mærsk A/S (WKN: 861837 | ISIN: DK0010244508) hat nach eigenen Angaben alle Schiffe aus dem Golf abgezogen und Ladung über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet; auch Hapag-Lloyd AG (WKN: HLAG47 | ISIN: DE000HLAG475) hatte bereits im Frühjahr 2026 mitgeteilt, sämtliche Durchfahrten durch die Straße von Hormus wegen der Sicherheitslage auszusetzen. Neben der reinen Routenplanung berichten Marktbeobachter von einem zweiten, weniger sichtbaren Problem: Zahlreiche Tanker fahren im Golf mit abgeschaltetem Transponder, um Angriffe zu vermeiden - was die Sichtbarkeit für Reedereien, Versicherer und Behörden zusätzlich einschränkt. Weitverbreitetes GPS-Jamming und sogenannte "False Ship-to-Ship Meetings", bei denen gefälschte Positionsdaten den Eindruck realer Schiffstreffen erwecken, erschweren die Lageeinschätzung zusätzlich.

Für Reedereien bedeutet das: Kommunikationssysteme müssen auch dann funktionieren, wenn Satellitensignale gestört, Positionsdaten unzuverlässig und Bandbreiten eingeschränkt sind - Bedingungen, unter denen konventionelle Breitband-Satellitenverbindungen typischerweise an ihre Grenzen stoßen.

Nodestream: Für den maritimen Ursprung des Unternehmens ausgelegt

Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) hat seine Kommunikationsplattform ursprünglich für maritime Anwendungen entwickelt, bevor sich das Unternehmen seit dem Führungswechsel im Juni 2026 verstärkt auf Verteidigungs- und Regierungskunden ausrichtete. Nach Unternehmensangaben überträgt die Technologie Video, Sprache und Telemetriedaten bereits ab einer Bandbreite von 8 Kilobit pro Sekunde und toleriert einen Paketverlust von mehr als 40 Prozent - Eigenschaften, die ursprünglich für Offshore- und Fernbetriebsanwendungen auf See entwickelt wurden, etwa für Fernwartung, Katastrophenhilfe oder Küstenwacheinsätze in Gebieten mit eingeschränkter oder instabiler Netzabdeckung.

Nach eigenen Angaben ist die Technologie TRL-9-zertifiziert und hat mehr als 500.000 Betriebsstunden im praktischen Einsatz absolviert. Das Unternehmen betont, dass sich die grundsätzliche technische Eigenschaft - Datenübertragung bei minimaler und instabiler Bandbreite - gleichermaßen auf maritime Betreiber wie auf militärische Nutzer übertragen lässt, auch wenn der aktuelle strategische Fokus des Unternehmens nach dem Rebranding zu Nodestream und der Umbenennung des ASX-Tickers zu NS1 im Juli 2026 auf dem Verteidigungssektor liegt.

Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus zeigt exemplarisch, wie geopolitische Krisen und elektronische Störmaßnahmen die Anforderungen an maritime Kommunikationssysteme verändern. Klassische Umleitungsstrategien lösen das Problem der Erreichbarkeit nur teilweise, solange Positionsdaten und Kommunikationswege in Krisenregionen unzuverlässig bleiben. Nodestreams technischer Ansatz - ursprünglich für maritime Einsätze konzipiert - ordnet sich in diesen breiteren Bedarf ein.

Quellen:

https://straits.live/

https://www.worldcargonews.com/news/2026/07/hapag-lloyd-maersk-and-cma-cgm-move-vessels-out-of-strait-of-hormuz/

https://www.hapag-lloyd.com/en/services-information/news/2026/02/suspension-of-strait-of-hormuz-transits-due-to-security-closure.html

https://insights.windward.ai/

https://kalkine.com.au/news/technology/nodestream-asxns1-hits-the-asxcould-mission-critical-communications-become-its-breakout-global-story

https://investors.nodestream.tech/



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Nodestream Ltd

ISIN: AU0000082XXX

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