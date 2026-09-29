777 Milliarden Dollar: NATO-Verbündete fahren Verteidigungsausgaben massiv hoch - wo Rheinmetall und Nodestream ansetzen

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Europas NATO-Partner und Kanada erhöhen ihre Verteidigungsbudgets 2026 auf zusammen 777 Milliarden US-Dollar. Ein Blick darauf, wie sich ein kleiner australischer Kommunikationsanbieter in diesem wachsenden Markt zu positionieren versucht.

Die NATO hat zum Gipfeltreffen in Ankara neue Zahlen vorgelegt: Die europäischen Bündnispartner und Kanada werden ihre Verteidigungsausgaben 2026 um rund elf Prozent auf insgesamt 777 Milliarden US-Dollar steigern. Deutschland meldete mit 124,7 Milliarden Euro einen Rekordwert - ein Plus von 25,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und der höchste absolute Anstieg in der jüngeren Geschichte des Landes. Fünf Staaten, darunter Estland, Lettland und Polen, erreichen demnach bereits 2026 das langfristige Fünf-Prozent-Ziel der Allianz.

Von diesem Ausgabenschub profitieren primär große Rüstungskonzerne wie Rheinmetall (WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009), dessen Aktie regelmäßig zu den meistgehandelten Werten an deutschen Börsen zählt. Doch die steigenden Budgets fließen nicht nur in Panzer und Munition, sondern zunehmend auch in digitale Infrastruktur - ein Feld, in dem sich auch deutlich kleinere Anbieter zu positionieren versuchen.

Wohin das Geld tatsächlich fließt

Neben klassischen Waffensystemen gewinnt der Bereich sichere, störresistente Kommunikation an Bedeutung - insbesondere für Einsätze in Umgebungen mit eingeschränkter oder gestörter Netzabdeckung. Genau in dieser Nische positioniert sich Nodestream (WKN: A3DPNG / ISIN: AU0000481509): Die im Juli 2026 aus der Harvest Technology Group hervorgegangene Gesellschaft bietet eine Plattform, die Video-, Sprach- und Telemetriedaten auch bei minimaler Bandbreite und über gestörte Satelliten-, Mobilfunk- oder sonstige Netzwerke überträgt.

Das Unternehmen hat den Rebrand explizit mit einer strategischen Fokussierung auf Verteidigungs-, Regierungs- und kritische Infrastrukturkunden verbunden. Anfang Juni 2026 übernahm Veronica Bainton, die über einen Hintergrund im Verteidigungssektor verfügt, den CEO-Posten; der Verwaltungsratsvorsitz liegt bei Jeff Sengelman.

Der Schritt in den US-Markt

Im August 2026 engagierte Nodestream die US-Beratungsfirma Waypoint Strategic Partners, um exekutive Unterstützung und operative Begleitung beim Marktzugang in den Vereinigten Staaten zu erhalten. Die Zusammenarbeit folgt auf erste Gespräche des Nodestream-Managements mit US-Regierungsvertretern und potenziellen Verteidigungs-Hauptauftragnehmern. Parallel wurde im Mai 2026 eine Kapitalerhöhung über 6,5 Millionen australische Dollar abgeschlossen, um die Bilanz für die Umsetzung dieser Strategie zu stärken.

Großer Markt, kleiner Anbieter

Der Kontrast zwischen den Dimensionen ist erheblich: Während NATO-Staaten ihre addierten Verteidigungsbudgets in dreistelliger Milliardenhöhe ausweisen und Konzerne wie Rheinmetall daran unmittelbar mitverdienen, bewegt sich Nodestream noch in der Phase des Markteintritts. Ob und in welchem Umfang das Unternehmen tatsächlich Aufträge aus den wachsenden Verteidigungsbudgets gewinnen kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Quellen:

https://www.zdfheute.de/politik/ausland/nato-ausgaben-verteidigung-ziel-trump-100.html

https://www.sn.at/politik/weltpolitik/fuenf-nato-mitgliedstaaten-erreichen-2026-fuenf-prozent-ziel-art-660932

https://nextinvestors.com/quick-takes/ns1-engages-us-advisory-firm-to-drive-us-defence-strategy

https://kalkine.com.au/news/technology/nodestream-asxns1-hits-the-asxcould-mission-critical-communications-become-its-breakout-global-story---



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