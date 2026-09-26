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Small- & Micro Cap Investment
26.09.2026 05:58 Uhr
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3,45 Milliarden Euro für Polens Drohnenschutzschild: Was DroneShield und Nodestream mit der NATO-Ostflanke zu tun haben

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Nach dem Drohnenzwischenfall vom September 2025 baut Polen mit dem Projekt 'Tarcza Wschód' die nach eigenen Angaben größte Drohnenabwehr Europas auf. Die Aufrüstung reicht von der Luftraumüberwachung bis zu maritimen Sensornetzwerken in der Ostsee.

23 Drohnen über Polen: Der Auslöser der Aufrüstung

In der Nacht vom 9. auf den 10. September 2025 drangen nach Angaben von NATO und polnischen Behörden bis zu 23 mutmaßlich aus Russland stammende Militärdrohnen in den polnischen Luftraum ein. Der Vorfall löste einen Alarmstart polnischer und alliierter Kampfjets aus; erstmals in der Geschichte des Bündnisses griffen NATO-Jets dabei gegnerische Flugobjekte im eigenen Bündnisgebiet an. Polen berief sich in der Folge auf Artikel 4 des NATO-Vertrags und leitete Konsultationen mit den Bündnispartnern ein. Als unmittelbare Reaktion begann die Operation Eastern Sentry zur verstärkten Überwachung der östlichen NATO-Außengrenze.

15 Milliarden Zloty für das SAN-Luftverteidigungssystem

Im Januar 2026 unterzeichnete die polnische Regierung einen Vertrag über das SAN-Luftverteidigungssystem im Volumen von 15 Milliarden Zloty, umgerechnet rund 3,45 Milliarden Euro. Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnete die Vereinbarung als beispiellosen Durchbruch bei der Verteidigung der polnischen, europäischen und NATO-Ostgrenze; das System soll nach seinen Angaben Teil des übergeordneten Projekts 'Tarcza Wschód' (Eastern Shield) werden und zum größten und modernsten Drohnenabwehrsystem Europas ausgebaut werden. Das Vorhaben kombiniert kinetische und nicht-kinetische Fähigkeiten zur Drohnenabwehr, darunter Maschinenkanonen, Lenkflugkörper und Störsender, und soll laut Verteidigungsministerium binnen rund sechs Monaten erste Elemente und binnen etwa 24 Monaten die volle Einsatzfähigkeit erreichen.

DroneShield und der europäische Rüstungszyklus

Europas Verteidigungsinvestitionsprogramm 'Readiness 2030' soll nach offiziellen Angaben bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren, um langjährige Fähigkeitslücken der europäischen Streitkräfte zu schließen. Polen gibt mit mehr als 4 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts den höchsten Anteil aller NATO-Staaten für Verteidigung aus und setzt dabei gezielt auf autonome und KI-gestützte Systeme.

In diesem Umfeld wird DroneShield (WKN A2DMAA | ISIN AU000000DRO2) in Marktanalysen wiederholt als möglicher Nutznießer des Investitionszyklus genannt. Das australische Unternehmen entwickelt Hard- und Software zur Erkennung und Abwehr unbemannter Systeme auf Basis von Funkfrequenzsensorik, künstlicher Intelligenz und elektronischer Kampfführung und verfügt nach eigenen Angaben über eine wachsende europäische Präsenz. Zugleich zeigte sich die DroneShield-Aktie zuletzt volatil: Nach zuvor kräftigem Umsatzwachstum verzeichnete das Unternehmen laut Medienberichten im Zuge der Halbjahreszahlen 2026 einen zweistelligen Kursrückgang, begleitet von einer laufenden Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC. Der Fall verdeutlicht, dass auch etablierte Nischenanbieter der Drohnenabwehr trotz eines günstigen makroökonomischen Umfelds operativen und regulatorischen Risiken unterliegen.

Die maritime Dimension: Die Ostsee als zweite Front

Die Aufrüstung an der NATO-Ostflanke beschränkt sich nicht auf den Luftraum. Im Februar 2026 unterzeichneten acht Ostsee-Anrainerstaaten eine Absichtserklärung, um die Initiative Task Force X-Baltic - ein Programm zur autonomen maritimen Überwachung - von der experimentellen Erprobung zu national eigenen, NATO-fähigen Kapazitäten weiterzuentwickeln.

Wie diese Überwachung praktisch aussehen kann, zeigte im Juli 2026 ein Test der polnischen WB Group: Die unbemannte Überwasserdrohne StormRider übertrug gemeinsam mit der polnischen Marinefregatte ORP Gen. T. Kosciuszko erstmals Live-Sensordaten aus der Ostsee an NATO-Vertreter. Der Test demonstrierte, wie eine kleine, vorgeschobene Plattform die Überwachungsreichweite einer Fregatte erweitern kann, während das größere Kriegsschiff selbst außerhalb potenzieller Gefahrenzonen bleibt - eine Fähigkeit, die insbesondere für die Überwachung von Häfen, Schifffahrtsrouten und Unterwasserinfrastruktur relevant ist.

Nodestream: die Kommunikationsschicht für verteilte Sensornetzwerke

Genau an dieser Schnittstelle - der Übertragung von Sensordaten verteilter, teils unbemannter Plattformen unter widrigen Funkbedingungen - positioniert sich Nodestream Ltd (WKN A3DPNG | ISIN AU0000481509). Die seit dem 27. Juli 2026 unter diesem Namen an der ASX notierte Nodestream-Plattform, vormals Harvest Technology Group, ermöglicht nach Unternehmensangaben die sichere Übertragung von Video-, Sprach- und Telemetriedaten bei Bandbreiten von teils nur 8 Kilobit pro Sekunde über Satelliten-, Mobilfunk- und gestörte Netzwerke und richtet sich unter anderem an maritime und unbemannte Systeme.

Das Unternehmen verfolgt seit dem Amtsantritt von CEO Veronica Bainton am 1. Juni 2026 unter dem Namen Plan Consilience eine auf Verteidigung, Regierung und kritische Infrastruktur ausgerichtete Vertriebsstrategie und weist dabei bereits konkrete, überwiegend aber unverbindliche Aktivitäten vor: Im Juli 2026 unterzeichnete Nodestream eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit dem ukrainischen Technologiepark Technopark Flight City 4.0 zur Integration seiner Module in unbemannte Luft- und Bodenplattformen, im August 2026 folgte eine Absichtserklärung zur Erprobung der Technologie unter realen elektronischen Kriegsführungsbedingungen in der Ukraine.

Im Interview bezifferte CEO Veronica Bainton zudem eine bereits erfolgte Lieferung von 600 Nodestream-integrierten Einheiten an einen Abnehmer aus dem Fünf-Augen-Bündnis. Ein konkreter Auftrag im Zusammenhang mit dem polnischen oder baltischen Überwachungsprogramm ist davon unabhängig und nach aktuellem Kenntnisstand nicht bekannt; die technologische Ausrichtung des Unternehmens liegt jedoch in genau jenem Bereich, in dem Systeme wie StormRider auf zuverlässige, störungsresistente Datenlinks angewiesen sind.

DroneShield und Nodestream adressieren also innerhalb derselben NATO-Ostflanken-Aufrüstung unterschiedliche Glieder der Wirkungskette: DroneShield konzentriert sich auf die Erkennung und Abwehr von Drohnen mittels Funkfrequenzsensorik, Nodestream auf die Übertragung der dabei anfallenden Sensor- und Lagedaten unter erschwerten Bedingungen. Polens milliardenschweres Rüstungsprogramm und die parallele Ausweitung mariner Überwachungsinitiativen wie Task Force X-Baltic zeigen die Größenordnung der Investitionen, die derzeit in diesen Bereich fließen.

Quellen:

https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Russian_drone_incursion_into_Poland
https://www.kyivpost.com/post/69127
https://militaeraktuell.at/en/were-building-europes-largest-drone-defense-shield/
https://www.droneshield.com/blog/how-readiness-2030-revived-defence-investment
https://www.finanzen.net/aktien/droneshield-aktie
https://www.armyrecognition.com/news/navy-news/2026/poland-tests-stormrider-naval-drone-with-frigate-to-stream-live-baltic-sea-data-to-nato
https://kalkine.com.au/news/technology/nodestream-asxns1-hits-the-asxcould-mission-critical-communications-become-its-breakout-global-story

https://www.youtube.com/watch?v=wYFQKGj5Pw4
---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".

Nodestream Ltd
ISIN: AU0000082XXX
https://www.nodestream.tech/

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