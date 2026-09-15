Starlink an der Front geortet: Diese "unsichtbare" Rüstungs-Nische startet Ukraine-Feldtest

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Im Ukraine-Krieg kämpfen beide Seiten längst auch um die Kontrolle über Satellitenterminals. Während Starlink zum Ziel elektronischer Kriegsführung wird, verfolgt ein australischer Small Cap den entgegengesetzten Ansatz: so wenig Daten wie möglich, so unauffällig wie möglich.

Kaum eine zivile Technologie hat die moderne Kriegsführung so geprägt wie Starlink. Seit 2022 setzt die Ukraine das Satelliteninternet von SpaceX für Kommunikation, Drohnensteuerung und Zielerfassung ein - inzwischen sollen mehr als 40.000 Terminals im Land im Einsatz sein. Doch der Erfolg hat eine Kehrseite: Beide Kriegsparteien nutzen das System inzwischen, und die hohe Bandbreite, die Starlink so leistungsfähig macht, macht Terminals zugleich leichter aufspürbar und störanfällig.

Genau an diesem Punkt setzt ein technologisch anderer Ansatz an, den der australische Small Cap Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) verfolgt: Statt auf möglichst hohe Datenraten zu setzen, überträgt das Unternehmen Video-, Audio- und Sensordaten mit minimaler Bandbreite über Satellit oder überlastete Netzwerke.

Starlink an der Front: Segen und Schwachstelle zugleich

Sowohl das ukrainische als auch das russische Militär setzen Starlink-verbundene Geräte entlang der Frontlinie ein. Nach Angaben ukrainischer Behörden hat Russland trotz US-Sanktionen und offizieller Lieferverbote Terminals über Drittländer und Grau- beziehungsweise Schwarzmärkte beschafft und auf Drohnen montiert, um Reichweite und Störfestigkeit zu erhöhen.

SpaceX reagierte gemeinsam mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium mit einem verpflichtenden Registrierungsprozess sowie geschwindigkeitsbasierten Sperren und Geofencing für Terminals, die sich mit mehr als 75 bis 90 Kilometern pro Stunde bewegen.

Für das zusätzlich verfügbare militärische Starshield-System hat die Ukraine nach übereinstimmenden Berichten ebenfalls Zugriff erhalten, finanziert unter anderem über die US-Regierung sowie europäische Geberstaaten. Der Fall zeigt exemplarisch ein strukturelles Problem satellitengestützter Breitbandkommunikation im Gefechtsfeld: Ein System, das für zivile Massenmärkte konzipiert wurde, lässt sich nur mit erheblichem operativem Aufwand gegen Missbrauch und elektronische Gegenmaßnahmen absichern.

Warum hohe Bandbreite zum taktischen Risiko wird

Terminals mit hoher Sendeleistung erzeugen kontinuierliche, gut messbare Funksignaturen. Für elektronische Kampfführung ist das ein Einfallstor:

Lokalisierung: Signale lassen sich per Peilung genau orten.

Rückschlüsse: Wiederkehrende Übertragungsmuster erlauben Rückschlüsse auf Einheiten.

Störsender: Die Abhängigkeit von wenigen leistungsstarken Frequenzbändern macht Störsender wirksamer.

Genau diese Schwachstelle rückt seit dem verstärkten Drohnenkrieg in der Ukraine in den Fokus von Streitkräften, die nach robusteren Alternativen für Kommunikation unter eingeschränkten Netzbedingungen suchen. Für ferngesteuerte und autonome Systeme - Drohnen, unbemannte Boote, Sensorbojen - zählt daher zunehmend nicht mehr allein die Datenrate, sondern die Frage, wie wenig ein System verrät, während es funktioniert.

Nodestream: Kommunikation unterhalb der Wahrnehmungsschwelle

Nodestream Ltd, bis Juli 2026 als Harvest Technology Group firmierend, hat sich im Zuge eines Rebrandings strategisch auf den Verteidigungssektor fokussiert. Kernprodukt ist eine Software- und Protokoll-Technologie zur verschlüsselten Übertragung von Video-, Audio- und Sensordaten bei ultra-geringer Bandbreite über Satellit oder überlastete Netzwerke - ein Ansatz, der auf Tarnung und Robustheit statt auf maximale Datenmenge setzt. Zielbranchen sind laut Unternehmensangaben Energie, maritime und Offshore-Anwendungen, Verteidigung, Sicherheit und Überwachung sowie unbemannte Systeme.

Das Unternehmen bewirbt seine Technologie nach eigenen Angaben mit mehr als 500.000 operativen Einsatzstunden und einer TRL-9-Zertifizierung, die volle Einsatzreife bescheinigt. Im August 2026 unterzeichnete Nodestream zudem eine unverbindliche Absichtserklärung, die eigene Technologie unter realen elektronischen Kriegsführungsbedingungen in der Ukraine zu testen.

Parallel treibt Nodestream im Rahmen der als "Plan Consilience" bezeichneten internationalen Markteintrittsstrategie den Ausbau in den USA voran: Im August 2026 gab das Unternehmen eine Partnerschaft mit der US-Beratung Waypoint Strategic Partners LLC bekannt, die die operative Positionierung am US-Verteidigungsmarkt unterstützen soll.

CEO Veronica Baiton erklärt im Interview, wie weit Nodestream diesbezüglich schon ist: "Ein gutes Beispiel, das ich erwähnen kann, ist, dass wir 600 Nodestream-integrierte Einheiten an einen Abnehmer aus dem Fünf-Augen-Bündnis (USA, Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien) geliefert haben."