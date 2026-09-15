Anzeige
Mehr »
Dienstag, 15.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kupfer bei 7 Dollar: Wer hat die nächste Mine?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509 | Ticker-Symbol: NS2
München
14.09.26 | 18:06
0,004 Euro
-2,44 % 0,000
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
NODESTREAM LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NODESTREAM LTD 5-Tage-Chart
Small- & Micro Cap Investment
15.09.2026 05:58 Uhr
247 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Starlink an der Front geortet: Diese "unsichtbare" Rüstungs-Nische startet Ukraine-Feldtest

Anzeige / Werbung

Im Ukraine-Krieg kämpfen beide Seiten längst auch um die Kontrolle über Satellitenterminals. Während Starlink zum Ziel elektronischer Kriegsführung wird, verfolgt ein australischer Small Cap den entgegengesetzten Ansatz: so wenig Daten wie möglich, so unauffällig wie möglich.

Kaum eine zivile Technologie hat die moderne Kriegsführung so geprägt wie Starlink. Seit 2022 setzt die Ukraine das Satelliteninternet von SpaceX für Kommunikation, Drohnensteuerung und Zielerfassung ein - inzwischen sollen mehr als 40.000 Terminals im Land im Einsatz sein. Doch der Erfolg hat eine Kehrseite: Beide Kriegsparteien nutzen das System inzwischen, und die hohe Bandbreite, die Starlink so leistungsfähig macht, macht Terminals zugleich leichter aufspürbar und störanfällig.

Genau an diesem Punkt setzt ein technologisch anderer Ansatz an, den der australische Small Cap Nodestream Ltd (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) verfolgt: Statt auf möglichst hohe Datenraten zu setzen, überträgt das Unternehmen Video-, Audio- und Sensordaten mit minimaler Bandbreite über Satellit oder überlastete Netzwerke.

Starlink an der Front: Segen und Schwachstelle zugleich

Sowohl das ukrainische als auch das russische Militär setzen Starlink-verbundene Geräte entlang der Frontlinie ein. Nach Angaben ukrainischer Behörden hat Russland trotz US-Sanktionen und offizieller Lieferverbote Terminals über Drittländer und Grau- beziehungsweise Schwarzmärkte beschafft und auf Drohnen montiert, um Reichweite und Störfestigkeit zu erhöhen.

SpaceX reagierte gemeinsam mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium mit einem verpflichtenden Registrierungsprozess sowie geschwindigkeitsbasierten Sperren und Geofencing für Terminals, die sich mit mehr als 75 bis 90 Kilometern pro Stunde bewegen.

Für das zusätzlich verfügbare militärische Starshield-System hat die Ukraine nach übereinstimmenden Berichten ebenfalls Zugriff erhalten, finanziert unter anderem über die US-Regierung sowie europäische Geberstaaten. Der Fall zeigt exemplarisch ein strukturelles Problem satellitengestützter Breitbandkommunikation im Gefechtsfeld: Ein System, das für zivile Massenmärkte konzipiert wurde, lässt sich nur mit erheblichem operativem Aufwand gegen Missbrauch und elektronische Gegenmaßnahmen absichern.

Warum hohe Bandbreite zum taktischen Risiko wird

Terminals mit hoher Sendeleistung erzeugen kontinuierliche, gut messbare Funksignaturen. Für elektronische Kampfführung ist das ein Einfallstor:

  • Lokalisierung: Signale lassen sich per Peilung genau orten.
  • Rückschlüsse: Wiederkehrende Übertragungsmuster erlauben Rückschlüsse auf Einheiten.
  • Störsender: Die Abhängigkeit von wenigen leistungsstarken Frequenzbändern macht Störsender wirksamer.

Genau diese Schwachstelle rückt seit dem verstärkten Drohnenkrieg in der Ukraine in den Fokus von Streitkräften, die nach robusteren Alternativen für Kommunikation unter eingeschränkten Netzbedingungen suchen. Für ferngesteuerte und autonome Systeme - Drohnen, unbemannte Boote, Sensorbojen - zählt daher zunehmend nicht mehr allein die Datenrate, sondern die Frage, wie wenig ein System verrät, während es funktioniert.

Nodestream: Kommunikation unterhalb der Wahrnehmungsschwelle

Nodestream Ltd, bis Juli 2026 als Harvest Technology Group firmierend, hat sich im Zuge eines Rebrandings strategisch auf den Verteidigungssektor fokussiert. Kernprodukt ist eine Software- und Protokoll-Technologie zur verschlüsselten Übertragung von Video-, Audio- und Sensordaten bei ultra-geringer Bandbreite über Satellit oder überlastete Netzwerke - ein Ansatz, der auf Tarnung und Robustheit statt auf maximale Datenmenge setzt. Zielbranchen sind laut Unternehmensangaben Energie, maritime und Offshore-Anwendungen, Verteidigung, Sicherheit und Überwachung sowie unbemannte Systeme.

Das Unternehmen bewirbt seine Technologie nach eigenen Angaben mit mehr als 500.000 operativen Einsatzstunden und einer TRL-9-Zertifizierung, die volle Einsatzreife bescheinigt. Im August 2026 unterzeichnete Nodestream zudem eine unverbindliche Absichtserklärung, die eigene Technologie unter realen elektronischen Kriegsführungsbedingungen in der Ukraine zu testen.

Parallel treibt Nodestream im Rahmen der als "Plan Consilience" bezeichneten internationalen Markteintrittsstrategie den Ausbau in den USA voran: Im August 2026 gab das Unternehmen eine Partnerschaft mit der US-Beratung Waypoint Strategic Partners LLC bekannt, die die operative Positionierung am US-Verteidigungsmarkt unterstützen soll.

CEO Veronica Baiton erklärt im Interview, wie weit Nodestream diesbezüglich schon ist: "Ein gutes Beispiel, das ich erwähnen kann, ist, dass wir 600 Nodestream-integrierte Einheiten an einen Abnehmer aus dem Fünf-Augen-Bündnis (USA, Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien) geliefert haben."

Nodestream: Interview mit Veronica Bainton (CEO) S1E1

Laut Management konnte zudem der für die Gewinnschwelle nötige Jahresumsatz von rund 14 Millionen auf etwa 6,5 Millionen australische Dollar gesenkt werden, bei Bruttomargen von rund 90 Prozent im Software- und Lizenzgeschäft.

Ein wachsender Markt für resiliente Gefechtsfeld-Kommunikation

Der Bedarf an störresistenter, schwer detektierbarer Kommunikation wächst mit der zunehmenden Bedeutung von Drohnen und unbundenen Systemen in modernen Konflikten. Europäische NATO-Staaten erhöhen ihre Verteidigungsbudgets spürbar, und mit dem Ausbau von Aufklärungs- und Abwehrsystemen steigt parallel der Bedarf an sicheren Datenverbindungen für dezentrale, oft kleine Plattformen. Nodestream positioniert sich hier bewusst nicht als Anbieter großer Satellitenkonstellationen, sondern als spezialisierter Zulieferer für das "letzte Glied" der Kommunikationskette.

Starlink und Nodestream adressieren technologisch unterschiedliche Ebenen derselben Herausforderung. Während SpaceX mit seiner Satellitenkonstellation globale Flächenabdeckung und hohe Bandbreite liefert, aber zunehmend Ziel von Störmaßnahmen und Missbrauch wird, setzt Nodestream auf das Gegenteil: minimale, schwer detektierbare Datenmengen für Anwendungen, bei denen Tarnung wichtiger ist als Geschwindigkeit.

Beide Ansätze schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern adressieren unterschiedliche Bedarfsprofile innerhalb derselben Branche - von der breitbandigen Vollversorgung bis zur unauffälligen Nischenlösung für einzelne Plattformen.

Quellen:

Nodestream: Interview mit Veronica Bainton (CEO) S1E1

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21361586-rheinmetall-aus-schweden-vergibt-gewaltigen-ruestungsauftrag-unternehmen-profitiert

https://web.de/magazine/politik/us-politik/starlink-krieg-ukraine-beeinflusst-41882656

https://de.euronews.com/2026/02/17/starlink-sperre-ukraine-russland-ruckeroberung-2023

https://de.euronews.com/my-europe/2026/02/04/russland-musks-satelliten-internet-starlink-ukraine

https://militaeraktuell.at/space-x-dreht-russen-das-starlink-ab

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69309930-nodestream-vor-dem-sprung-in-die-usa-neue-partnerschaft-soll-us-verteidigungsmarkt-erschliessen-176.htm

https://www.wallstreet-online.de/aktien/nodestream-aktie
---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".

Nodestream Ltd
ISIN: AU0000082XXX
https://www.nodestream.tech/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Nodestream Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream Ltd einsehen: https://www.nodestream.tech/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream Ltd vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Starlink an der Front geortet: Diese "unsichtbare" Rüstungs-Nische startet Ukraine-Feldtest appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000481509,AU0000082XXX

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.