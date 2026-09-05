Wenn High-Speed versagt: Das Nischengeschäft mit der letzten stabilen Verbindung jenseits von SpaceX

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Während SpaceX und Co. auf maximale Bandbreite setzen, verfolgt ein australischer Small Cap die entgegengesetzte Strategiee

Der Wettlauf um satellitengestützte Kommunikation wird derzeit vor allem über eine Kennzahl geführt: Bandbreite. Megakonstellationen aus tausenden Kleinsatelliten sollen Nutzern nahezu überall auf der Welt Internetgeschwindigkeiten liefern, die noch vor wenigen Jahren nur mit Glasfaseranschlüssen erreichbar waren. SpaceX (WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031) hat mit seinem Starlink-Netzwerk diesen Markt maßgeblich geprägt und mittlerweine tausende Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn platziert. Auch AST SpaceMobile (WKN: A3CL8W | ISIN: US00217D1000) verfolgt mit seiner SpaceMobile-Konstellation das Ziel, herkömmliche Mobiltelefone ohne zusätzliche Hardware direkt mit Satelliten zu verbinden.

Ein deutlich kleineres, auf Verteidigungs- und Sicherheitskunden ausgerichtetes Unternehmen aus Australien verfolgt in diesem Umfeld einen bewusst gegensätzlichen Ansatz.

Kapazität versus Resilienz

Nodestream (WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509) - bis zum Rebranding im Juli 2026 als Harvest Technology Group firmierend - hat sich auf die Übertragung von Daten, Video und Sprache über extrem schmalbandige, teils gestörte Netzwerke spezialisiert. Die firmeneigene Plattform arbeitet nach Unternehmensangaben ab einer Bandbreite von rund 8 Kilobit pro Sekunde und damit in einem Bereich, in dem klassische Hochbandbreitensysteme in der Regel bereits ausfallen.

Dieser Ansatz unterscheidet sich fundamental von Satellitenkommunikationssystemen, die auf hohen Datendurchsatz ausgelegt sind. Während Megakonstellationen primär Kapazität maximieren, priorisiert Nodestream die Aufrechterhaltung einer minimalen, aber stabilen Verbindung unter widrigsten Bedingungen - etwa im Kontext elektronischer Kampfführung oder gezielter Störsenderaktivität, wo hochbandbreitige Verbindungen typischerweise zuerst ausfallen.

Ein wachsender, aber andersartiger Markt

Der globale Markt für militärische Kommunikationstechnik wird für 2026 auf ein Volumen im Bereich von rund 40 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit erwartetem weiterem Wachstum über das kommende Jahrzehnt. Anders als der Consumer- und Enterprise-Satellitenmarkt, in dem Kapazität und Preis pro Megabit die entscheidenden Wettbewerbsfaktoren sind, wird der Verteidigungsmarkt stärker von Zuverlässigkeit unter Störbedingungen, Zertifizierungen und Integrationsfähigkeit in bestehende Beschaffungsprogramme bestimmt.

Nodestream verfolgt seinen Markteintritt in diesen Sektor unter dem Namen Plan Consilience und hat dafür jüngst eine Kooperation mit der US-Beratungsgesellschaft Waypoint Strategic Partners LLC bekanntgegeben. Das Mandat wird von Waypoint-Gründer Nate Notargiacomo geleitet, der zuvor die US-Tochter des australischen Raumfahrtunternehmens HEO Robotics aufgebaut hatte. Ziel ist die Positionierung der Nodestream-Technologie in Beschaffungsprogrammen des US-Verteidigungsmarktes.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69309930-nodestream-vor-dem-sprung-in-die-usa-neue-partnerschaft-soll-us-verteidigungsmarkt-erschliessen-176.htm

https://kalkine.com.au/news/technology/nodestream-asxns1-hits-the-asxcould-mission-critical-communications-become-its-breakout-global-story

https://au.finance.yahoo.com/quote/NS1.AX/

https://www.onvista.de/aktien/AST-SPACEMOBILE-INC-Aktie-US00217D1000



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Nodestream Ltd

ISIN: AU0000082XXX

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Enthaltene Werte: US00217D1000,US84615Q1031,AU0000481509,AU0000082XXX