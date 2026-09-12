Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Europas Verteidigungsboom lenkt den Blick auf das Kommunikationsfeld

Anzeige / Werbung

Während die großen Rüstungskonzerne milliardenschwere Aufträge abarbeiten, sucht ein australischer Nebenwert mit spezialisierter Low-Bitrate-Satellitenkommunikation den Zugang zum US-Verteidigungsmarkt

Das Wichtigste in Kürze

Nodestream Ltd (ASX: NS1 | WKN: A3DPNG | ISIN: AU0000481509), vormals Harvest Technology Group, ist seit dem 27. Juli 2026 unter neuem Namen an der ASX notiert

Europas Verteidigungsausgaben erreichen 2026 Rekordniveau, angetrieben durch steigende NATO-Zielvorgaben; Aktien wie Rheinmetall (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009) und HENSOLDT (WKN: HAG000 | ISIN: DE000HAG0005) zählen zu den meistbeachteten Werten der Branche

Nodestream hat die US-Beratungsgesellschaft Waypoint Strategic Partners LLC engagiert, um den Zugang zum US-Verteidigungsmarkt im Rahmen der Strategie "Plan Consilience" zu unterstützen

Kerntechnologie: Übertragung von Video- und Sensordaten über stark bandbreitenreduzierte Satellitenverbindungen

Europas Verteidigungsindustrie erlebt 2026 einen historischen Investitionsschub. Namen wie Rheinmetall und HENSOLDT sind längst über den Fachkreis hinaus bekannt geworden, seit steigende NATO-Verteidigungsbudgets und geopolitische Spannungen die Nachfrage nach Rüstungsgütern und Verteidigungstechnologie strukturell erhöht haben.

Neben Großsystemen wie Panzern, Radaranlagen und Munition rückt zunehmend auch ein Teilbereich in den Fokus, der medial weniger Beachtung findet, aber operativ nicht minder wichtig ist: Kommunikationsinfrastruktur für Einsatzumgebungen, in denen herkömmliche Satelliten- oder Mobilfunknetze eingeschränkt verfügbar oder störanfällig sind. In diesem Nischenfeld positioniert sich das australische Unternehmen Nodestream.

Der große Rahmen: Verteidigungsausgaben auf Rekordkurs

Rheinmetall hat sich 2026 zu einem der meistbeachteten Industriewerte Europas entwickelt, getragen von deutlich gestiegenen NATO-Verteidigungsbudgets und einem stark gefüllten Auftragsbuch. HENSOLDT, spezialisiert auf Sensorik-, Radar- und Aufklärungstechnologie, profitiert vom selben strukturellen Trend. Beide Unternehmen stehen exemplarisch für einen Sektor, in dem europäische Staaten ihre Verteidigungsfähigkeiten nach Jahrzehnten vergleichsweise niedriger Investitionen wieder ausbauen.

Innerhalb dieses breiten Trends gewinnt ein Teilsegment zunehmend an Bedeutung: robuste, störresistente Kommunikationslösungen für maritime Überwachung, unbemannte Systeme und Einsatzgebiete mit eingeschränkter Netzinfrastruktur.

Vom Broadcast-Spezialisten zum Defence-Kommunikationsanbieter

Nodestream, das bis Juli 2026 als Harvest Technology Group firmierte, hat sich mit dem Rebranding klarer auf maritime Satellitenkommunikation und Defence-Software positioniert. Das Unternehmen entwickelt proprietäre Software zur sicheren, verschlüsselten Übertragung von Daten - einschließlich Video und Audio - über Satellitenverbindungen oder überlastete Netzwerke bei ultra-niedrigen Bandbreiten.

Die Technologie richtet sich an Anwendungsfelder in der Energiewirtschaft, der Seefahrt, im Offshore-Bereich sowie in den Bereichen Verteidigung, Versorgungswirtschaft, Sicherheit und unbemannte Systeme.

Technologischer Unterschied: Low-Bitrate versus Standard-Satellitenkommunikation

Herkömmliche Satellitenkommunikationssysteme benötigen üblicherweise hohe und stabile Bandbreiten, die in abgelegenen maritimen Gebieten oder unter elektronischer Störeinwirkung häufig nicht durchgehend gewährleistet werden können. Nodestreams Protokolle sind dagegen darauf ausgelegt, auch unter stark eingeschränkten und instabilen Bandbreitenbedingungen nutzbare Datenverbindungen aufrechtzuerhalten.

Ein solcher Ansatz kann insbesondere für Marine- und Defence-Anwendungen relevant sein, in denen durchgehende Konnektivität nicht garantiert werden kann - etwa bei ferngesteuerten Wasserfahrzeugen, Unterwasserdrohnen oder Aufklärungssystemen.

Markteintritt in den USA über Plan Consilience

Zur Erschließung des US-Verteidigungsmarkts hat Nodestream die in den USA ansässige strategische Beratungsgesellschaft Waypoint Strategic Partners LLC beauftragt. Waypoint wird von Nate Notargiacomo geleitet, der zuvor die US-Tochter des australischen Raumfahrtunternehmens HEO Robotics aufgebaut hatte. Der Aufgabenbereich umfasst die Marktpositionierung in den USA, den Aufbau einer US-Unternehmens- und Compliance-Struktur sowie die Vorbereitung auf US-Beschaffungsprogramme, einschließlich der Registrierung bei SAM.gov.

Die Beauftragung folgt auf ein im April 2026 abgeschlossenes unabhängiges US-Markteintrittsassessment sowie den im Juni 2026 bekanntgegebenen Ausbau der internationalen Umsetzungskapazitäten im Rahmen von Plan Consilience, der auf den Verteidigungssektor ausgerichteten globalen Markteintrittsstrategie des Unternehmens.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69309930-nodestream-vor-dem-sprung-in-die-usa-neue-partnerschaft-soll-us-verteidigungsmarkt-erschliessen-176.htm

https://nextinvestors.com/quick-takes/ns1-engages-us-advisory-firm-to-drive-us-defence-strategy

https://kalkine.com.au/news/announcements/nodestream-engages-waypoint-strategic-partners-for-us-market-entry-under-plan-consilience

https://www.openpr.de/news/1320609/Nodestream-staerkt-seine-Umsetzungskapazitaeten-in-den-USA.html



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Nodestream Ltd. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Nodestream Ltd" oder "Nebenwerte".



Nodestream Ltd

ISIN: AU0000082XXX

https://www.nodestream.tech/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Nodestream Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Nodestream Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Nodestream Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Nodestream Ltd einsehen: https://www.nodestream.tech/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Nodestream Ltd vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Europas Verteidigungsboom lenkt den Blick auf das Kommunikationsfeld appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,DE000HAG0005,AU0000481509,AU0000082XXX