40.000 Starlink-Terminals im Kriegsgebiet: Nodestream testet Kommunikationsalternative unter echten Gefechtsbedingungen in der Ukraine

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Nach einer Absichtserklärung mit dem ukrainischen Technologiepark Technopark Flight City 4.0 und einer im Interview bestätigten Lieferung von 600 Einheiten an einen Kunden aus der Fünf-Augen-Allianz rückt der australische Small Cap näher an eine Validierung seiner Technologie unter realen elektronischen Kriegsführungsbedingungen.

Starlink an der Front: Reichweite und Risiko zugleich

Seit 2022 setzt die Ukraine das Satelliteninternet von SpaceX für Kommunikation, Drohnensteuerung und Zielerfassung ein. Nach übereinstimmenden Berichten sollen inzwischen mehr als 40.000 Terminals im Land im Einsatz sein. Der Erfolg hat jedoch eine Kehrseite: Mittlerweile nutzen beide Kriegsparteien das System. Nach Angaben ukrainischer Behörden hat Russland trotz US-Sanktionen und offizieller Lieferverbote Terminals über Drittländer sowie Grau- und Schwarzmärkte beschafft und auf eigene Drohnen montiert, um deren Reichweite und Störfestigkeit zu erhöhen.

SpaceX (WKN A42D4F | ISIN US84615Q1031) reagierte gemeinsam mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium mit einem verpflichtenden Registrierungsprozess sowie geschwindigkeitsbasierten Sperren und Geofencing für Terminals, die sich mit mehr als 75 bis 90 Kilometern pro Stunde bewegen. Für das zusätzlich verfügbare militärische Starshield-System hat die Ukraine nach übereinstimmenden Berichten ebenfalls Zugriff erhalten, finanziert unter anderem über die US-Regierung sowie europäische Geberstaaten. Der Fall zeigt exemplarisch ein strukturelles Problem satellitengestützter Breitbandkommunikation im Gefechtsfeld: Ein System, das für zivile Massenmärkte konzipiert wurde, lässt sich nur mit erheblichem operativem Aufwand gegen Missbrauch und elektronische Gegenmaßnahmen absichern.

Warum hohe Bandbreite zum taktischen Risiko wird

Terminals mit hoher Sendeleistung erzeugen kontinuierliche, gut messbare Funksignaturen. Für die elektronische Kampfführung ist das ein Einfallstor: Signale lassen sich per Funkpeilung genau orten, wiederkehrende Übertragungsmuster erlauben Rückschlüsse auf einzelne Einheiten, und die Abhängigkeit von wenigen leistungsstarken Frequenzbändern macht gezielte Störsender wirksamer. Für ferngesteuerte und autonome Systeme wie Drohnen, unbemannte Boote oder Sensorbojen zählt daher zunehmend nicht mehr allein die Datenrate, sondern die Frage, wie wenig ein System verrät, während es funktioniert - ein Umdenken, das auch die NATO nachvollzieht, die im Rahmen ihres Comprehensive Assistance Package nach eigenen Angaben rund 37 Millionen Euro in zusätzliche Satellitenkommunikation für die ukrainischen Verteidigungskräfte investiert hat.

Von der Absichtserklärung zur Erprobung in der Ukraine

Genau an diesem Punkt positioniert sich Nodestream Ltd (WKN A3DPNG | ISIN AU0000481509), das bis Juli 2026 als Harvest Technology Group firmierte. Bereits im Juli 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche strategische Partnerschaftsvereinbarung mit dem ukrainischen Forschungs- und Technologiepark Technopark Flight City 4.0. Ziel ist die Integration von Nodestream-Modulen in unbemannte Luftfahrzeuge, bodengestützte robotische Plattformen sowie KI-gestützte Verteidigungssysteme, einschließlich Minenräumsystemen. Die Vereinbarung umfasst zudem eine Feldvalidierung unter realen Bedingungen aktiver elektronischer Gegenmaßnahmen sowie instabiler Satelliten- und Mobilfunkverbindungen; die daraus resultierenden Testdaten sollen die Glaubwürdigkeit der Technologie gegenüber Verteidigungs- und Regierungskunden in NATO- und AUKUS-Staaten stärken.

CEO Veronica Bainton ordnete die Vereinbarung wie folgt ein: "Dieses Memorandum spiegelt das wachsende internationale Interesse an der Fähigkeit von Nodestream wider, auch dort belastbare Kommunikation bereitzustellen, wo Bandbreite knapp ist und schwierige Bedingungen herrschen. Es ist ein früher, unverbindlicher Schritt, und jede zukünftige Zusammenarbeit wird strikt im Einklang mit unseren Verpflichtungen im Bereich der Exportkontrolle erfolgen - eröffnet uns jedoch einen Weg, unsere Technologie in einigen der anspruchsvollsten Einsatzumgebungen der Welt zu validieren." Im August 2026 folgte eine weitere unverbindliche Absichtserklärung, die eigene Technologie unter realen elektronischen Kriegsführungsbedingungen in der Ukraine zu testen. Wichtig für die Einordnung: Beide Vereinbarungen sind ausdrücklich nicht bindend, begründen keine finanziellen Verpflichtungen und beinhalten keine Übertragung oder Lizenzierung von Technologie. Jede künftige Anpassung, Erprobung oder Verwendung bleibt an gesonderte bindende Verträge sowie die Einhaltung australischer Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften geknüpft.

600 Einheiten an die Fünf-Augen-Allianz

Wie weit Nodestream international bereits ist, machte CEO Veronica Bainton im Interview deutlich: "Ein gutes Beispiel, das ich erwähnen kann, ist, dass wir 600 Nodestream-integrierte Einheiten an einen Abnehmer aus dem Fünf-Augen-Bündnis (USA, Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien) geliefert haben." Nach Unternehmensangaben hat die Technologie zudem den höchsten Technologie-Reifegrad TRL 9 erreicht und ihre Leistungsfähigkeit bereits in realen Einsatzumgebungen unter Beweis gestellt; mehr als 500.000 Betriebsstunden seien mittlerweile öffentlich dokumentiert, intern nähere sich das Unternehmen bereits der Marke von einer Million Betriebsstunden.