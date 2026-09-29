Die Rheinmetall-Aktie ist unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000,00 € gerutscht und notiert bei 966,30 €. Vom Rekordhoch um 2.000,00 € hat der Rüstungstitel damit rund -52% verloren. Nun trifft der Kurs auf eine entscheidende Unterstützungszone. Hält sie nicht, könnten sowohl das klassische Chartbild als auch das Elliott-Wellen-Szenario erheblich tiefere Notierungen zulassen. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Seit dem Rekordhoch befindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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