Die Steyr-Motors-Aktie zeichnete sich zuletzt durch extreme Kursschwankungen aus. Ursachen hierfür waren erfolglose Übernahmegespräche sowie eine Prognoseanpassung. Vom Tief bei rund 26 € Ende Juli konnte sich die Aktie inzwischen wieder teilweise erholen. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei etwa 29,20 €. Damit stellt sich die Frage: Wo liegt mittelfristig ein fairer Wert? Prognose deutlich gesenkt Nachdem sich mehrere Aufträge auf Kundenseite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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