Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 30
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|29/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.48
|Shrs:
|111,550,000.00
|Tckr:
|FUSD
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|11,766
|11,806
|08:32
|11,766
|11,804
|08:32
Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 30
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|29/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.48
|Shrs:
|111,550,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:06
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 30
Fund:...
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