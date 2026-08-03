Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 03
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|31/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.57
|Shrs:
|113,150,000.00
|Tckr:
|FUSD
© 2026 PR Newswire
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|11,832
|11,868
|08:55
|11,830
|11,868
|08:55
Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 03
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|31/7/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|13.57
|Shrs:
|113,150,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Zeit
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|08:12
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
|Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
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