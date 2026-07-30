Die Kapsch Trafficcom AG braucht eine Restrukturierung, weil das Unternehmen nach dem laut Firmenboss Georg Kapsch unvorhersehbaren Wegfall zweier großer Betriebsprojekte in Südafrika und Belarus, einem schwachen Mautmarkt und verzögerten Kundenprojekten einen deutlichen Umsatzrückgang von 530 auf 431 Millionen Euro sowie einen höheren Verlust von 18,7 Millionen Euro verkraften musste. Gleichzeitig haben sinkendes Eigenkapital und steigende Schulden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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