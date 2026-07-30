Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG



30.07.2026 / 17:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.07.2026 Kursziel: 6,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Geschäftsbericht offenbart Restrukturierungsdetails - Operativer Ausblick intakt



Nachdem Kapsch TrafficCom am Sonntagabend eine wesentliche Einigung mit den Finanzgläubigern bekannt gegeben hatte, enthält der nun veröffentlichte Geschäftsbericht weitere Details zur Restrukturierungsvereinbarung.



Operativer Turnaround weiterhin avisiert: Operativ liegt das Zahlenwerk aufgrund bereits bekannter vorläufiger Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Lediglich das EBIT fiel aufgrund einer Wertminderung i.H.v. 2,1 Mio. EUR auf 5,6 Mio. EUR (vorläufig: 7,6 Mio. EUR). Positiv stachen die Errichtungserlöse im vierten Quartal mit 53,0 Mio. EUR (Vj.: 29,4 Mio. EUR) hervor, wobei der März als stärkster Monat der vergangenen Jahre einige im Jahresverlauf aufgetretene Verschiebungen aufholen konnte. Das erwartete Umsatzwachstum in 2026/27 wird bereits durch einen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höheren Anteil kontrahierter Umsätze abgedeckt. Zudem dürften sich die im letzten Geschäftsjahr erfolgten Kostenanpassungen positiv auswirken. Vor diesem Hintergrund erachten wir das Ziel, trotz des wegfallenden Einmaleffekts aus der Einigung zur deutschen Pkw-Maut das Vorjahres-EBIT zu übertreffen, als plausibel. Einen zusätzlichen Ergebnisbeitrag dürfte der angekündigte Verkauf der Mehrheit an tolltickets liefern.



Standstill an weitreichende Auflagen geknüpft: Mit der Verletzung der Covenants zum 31.03. wurden sämtliche Finanzschulden als kurzfristig eingestuft. Ende Juli einigte Kapsch sich mit den wesentlichen Gläubigern auf eine Aussetzung der Tilgungsraten bis März 2028, vorbehaltlich u.a. einer finalen Restrukturierungsvereinbarung bis Mitte September. Die zugrunde liegende Punktuation umfasst beispielsweise die Verpfändung der Aktien des Mehrheitsaktionärs, Corporate Governance-Maßnahmen wie die Benennung eines mit den Banken abgestimmten AR-Mitglied sowie die Erschließung alternativer Finanzierungen von Garantien, welche bei Großprojekten als Sicherheit ausgestellt werden (Volumen 31.03.2026: 259,7 Mio. EUR, wobei eine Inanspruchnahme für den Großteil als unwahrscheinlich gilt). Gemäß Restrukturierungskonzept sind zudem Desinvestitionen von nicht zum Kerngeschäft zählenden Bereichen sowie die Einleitung eines strukturierten M&A-Prozesses vorgesehen, was laut Vorstand die Verschuldung deutlich reduzieren könnte.



Modellanpassung durch aktuelle Unsicherheiten: Eine Covenant-Verletzung sowie eine erforderliche Einigung mit den Banken hatte sich bereits abgezeichnet, der Umfang der vereinbarten Maßnahmen fällt jedoch weitreichender aus als von uns erwartet. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Verlängerung der Standstillvereinbarung fristgerecht erfüllen kann, erhöhen angesichts der gestiegenen Unsicherheit jedoch das Beta auf 1,8 (zuvor: 1,7). Zusätzlich berücksichtigen wir in unserem Modell höhere Finanzierungskosten.



Fazit: Trotz der erhöhten Unsicherheit sehen wir aufgrund der starken Marktposition und der im Verhältnis dazu niedrigen Marktkapitalisierung weiterhin mittel- bis langfristiges Potenzial. Kurzfristig bleibt der Investment Case jedoch maßgeblich von der erfolgreichen Umsetzung der Restrukturierungsvereinbarung geprägt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und reduzieren das Kursziel auf 6,00 EUR (zuvor: 7,00 EUR).







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Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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