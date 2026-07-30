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MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026



30.07.2026 / 12:37 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG





H1-Bericht

MEDICLIN beendet solides erstes Halbjahr 2026

Insgesamt 54.708 Patient:innen im 1. Halbjahr 2026 behandelt (Vorjahr: 53.183)

Konzernumsatz stieg von EUR 368,1 Mio. auf EUR 386,4 Mio.

Konzern-EBIT lag bei EUR 26,6 Mio. (Vorjahr: EUR 22,4 Mio.) Offenburg, 30. Juli 2026 - Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von EUR 386,4 Mio. (Vorjahr: EUR 368,1 Mio.), was einer Steigerung um EUR 18,2 Mio. oder 5,0 % entspricht. Das Konzern-EBIT verbesserte sich um EUR 4,3 Mio. auf EUR 26,6 Mio. (Vorjahr: EUR 22,4 Mio.).



"Die positiven Impulse aus dem ersten Quartal konnten wir konsequent fortführen. Das spiegelt sich klar in unserem Halbjahresergebnis wider: Stabilität in den Kerngeschäftsbereichen, effiziente Kostensteuerung und gezielte Investitionen haben dazu beigetragen, unsere Ergebnisziele für das zweite Quartal zu erreichen. Wir bleiben entschlossen, diese Dynamik zu erhalten und MEDICLINs Wachstum nachhaltig zu stärken.", kommentiert Tino Fritz CFO der MEDICLIN die Entwicklung des ersten Halbjahres 2026.



Entwicklung in den Segmenten

Im Segment Postakut lag der Umsatz in Höhe von EUR 263,0 Mio. um EUR 11,5 Mio. bzw. 4,6 % über dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 251,5 Mio.). Die Materialaufwandsquote war mit 19,0 % leicht rückläufig (Vorjahr: 20,0 %). Auch der absolute Materialaufwand lag mit EUR 49,9 Mio. um 0,8 % unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 50,3 Mio.). Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresquartal um EUR 9,8 Mio. bzw. 7,2 % auf EUR 145,2 Mio. (Vorjahr: EUR 135,4 Mio.). Die Personalaufwandsquote stieg dabei um 1,3 Prozentpunkte auf 55,2 % an (Vorjahr: 53,9 %). Das EBIT des Segments Postakut stieg um EUR 2,3 Mio. auf EUR 25,6 Mio. (Vorjahr: EUR 23,3 Mio.).



Der Umsatz des Segments Akut erreichte EUR 111,2 Mio. (Vorjahr: EUR 104,6 Mio.). Der Materialaufwand lag mit EUR 34,6 Mio. um EUR 3,7 Mio. oder 12,2 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums (Vorjahr: EUR 30,9 Mio.). Die Materialaufwandsquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 31,1 % (Vorjahr: 29,5 %). Der Personalaufwand betrug EUR 68,6 Mio. und stieg damit um 4,0 bzw. 6,3 % gegenüber dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 64,6 Mio.). Die Personalaufwandsquote betrug 61,7 % nach 61,8 % im Vorjahreszeitraum. Das EBIT beträgt wie im Vorjahr EUR -1,1 Mio.



Der Umsatz des Segments Pflege stieg im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 12,3 Mio. (Vorjahr: EUR 12,1 Mio.). Das Segment-EBIT lag mit EUR 0,2 Mio. um EUR 0,5 Mio. über dem Vorjahreszeitraum (Vorjahr: EUR -0,2 Mio.).



Im Segment Service werden die Leistungen unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen. Diese betragen EUR 69,2 Mio. nach EUR 68,5 Mio. im Vorjahr. Das Segments Service erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres ein EBIT von EUR 1,9 Mio. nach EUR 0,5 Mio. im Vorjahr, was einer Steigerung von EUR 1,4 Mio. entspricht.



Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand unverändert einen Anstieg des Konzernumsatzes von 3,5 % bis 6,5 % sowie ein Konzern-EBIT zwischen EUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio.



Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.





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Die MEDICLIN Aktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit einem klaren Fokus auf die medizinische Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe. www.mediclin.de



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