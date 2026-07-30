New York (www.fondscheck.de) - Global X ETFs Europe gibt heute die Auflegung des Global X Space Tech UCITS ETF (LUNR) bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ETF wird an der London Stock Exchange und an der Deutschen Börse Xetra gelistet. Er soll Anlegern Zugang zu Unternehmen bieten, die vom weiteren Wachstum der globalen Raumfahrtwirtschaft profitieren können. Dazu zählen Unternehmen aus den Bereichen Satellitenkommunikation, Trägersysteme, Weltrauminfrastruktur, Raumtransport sowie weitere Schlüsseltechnologien, die die Kommerzialisierung und Erforschung des Weltraums unterstützen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de