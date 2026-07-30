The following instruments on XETRA do have their first trading 30.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.07.2026
Aktien
1 US8308301055 Champion Homes Inc.
2 CNE1000075T2 CIG Shanghai Co. Ltd.
3 US1264401068 CSG N.V. ADR
4 SGXE89694397 Foundation Healthcare Holdings Ltd.
5 US47760N1000 Jingdong Industrials Inc. ADR
6 US50051F1093 Kongsberg Maritime ASA ADR
7 AU0000473282 Quantum Helium Ltd.
8 KYG732641140 Quhuo Ltd.
9 CNE100007SR6 Zhongji Innolight Co. Ltd.
10 BMG2125C1029 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd.
11 US47668J1025 Jersey Mike's Subs Inc.
12 AU0000471757 Pan African Resources PLC CDIS
13 US75867H1068 Reformation Inc.
14 AU0000481889 Everflow Resources Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3458960XXX AT & T Inc.
2 XS3458961XXX AT & T Inc.
3 XS3459014XXX Chile, Republik
4 XS3459014XXX Chile, Republik
5 US694308LXXX Pacific Gas & Electric Company
6 DE000A4DFXXX Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG
7 XS3459013XXX Chile, Republik
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
10 DE000A3E5XXX Gateway Real Estate AG
11 IT0005725XXX Italien, Republik
12 XS3451648XXX AA Bond Co Ltd.
13 USL1965HAXXX Constellation Oil Services Holding S.A.
14 US78355HLXXX Ryder System Inc.
15 XS3458961XXX AT & T Inc.
16 XS3458961XXX AT & T Inc.
17 XS3458961XXX AT & T Inc.
18 IE000W4A2XXX Global X Space Tech UCITS ETF
19 IE000PTMIXXX iShares Europe Infrastructure Builders UCITS ETF
20 LU3367672XXX Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.07.2026
Aktien
1 US8308301055 Champion Homes Inc.
2 CNE1000075T2 CIG Shanghai Co. Ltd.
3 US1264401068 CSG N.V. ADR
4 SGXE89694397 Foundation Healthcare Holdings Ltd.
5 US47760N1000 Jingdong Industrials Inc. ADR
6 US50051F1093 Kongsberg Maritime ASA ADR
7 AU0000473282 Quantum Helium Ltd.
8 KYG732641140 Quhuo Ltd.
9 CNE100007SR6 Zhongji Innolight Co. Ltd.
10 BMG2125C1029 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd.
11 US47668J1025 Jersey Mike's Subs Inc.
12 AU0000471757 Pan African Resources PLC CDIS
13 US75867H1068 Reformation Inc.
14 AU0000481889 Everflow Resources Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3458960XXX AT & T Inc.
2 XS3458961XXX AT & T Inc.
3 XS3459014XXX Chile, Republik
4 XS3459014XXX Chile, Republik
5 US694308LXXX Pacific Gas & Electric Company
6 DE000A4DFXXX Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG
7 XS3459013XXX Chile, Republik
8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
9 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
10 DE000A3E5XXX Gateway Real Estate AG
11 IT0005725XXX Italien, Republik
12 XS3451648XXX AA Bond Co Ltd.
13 USL1965HAXXX Constellation Oil Services Holding S.A.
14 US78355HLXXX Ryder System Inc.
15 XS3458961XXX AT & T Inc.
16 XS3458961XXX AT & T Inc.
17 XS3458961XXX AT & T Inc.
18 IE000W4A2XXX Global X Space Tech UCITS ETF
19 IE000PTMIXXX iShares Europe Infrastructure Builders UCITS ETF
20 LU3367672XXX Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF
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