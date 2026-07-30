The following instruments on XETRA do have their first trading 30.07.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.07.2026Aktien1 US8308301055 Champion Homes Inc.2 CNE1000075T2 CIG Shanghai Co. Ltd.3 US1264401068 CSG N.V. ADR4 SGXE89694397 Foundation Healthcare Holdings Ltd.5 US47760N1000 Jingdong Industrials Inc. ADR6 US50051F1093 Kongsberg Maritime ASA ADR7 AU0000473282 Quantum Helium Ltd.8 KYG732641140 Quhuo Ltd.9 CNE100007SR6 Zhongji Innolight Co. Ltd.10 BMG2125C1029 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd.11 US47668J1025 Jersey Mike's Subs Inc.12 AU0000471757 Pan African Resources PLC CDIS13 US75867H1068 Reformation Inc.14 AU0000481889 Everflow Resources Ltd.Anleihen/ETF1 XS3458960XXX AT & T Inc.2 XS3458961XXX AT & T Inc.3 XS3459014XXX Chile, Republik4 XS3459014XXX Chile, Republik5 US694308LXXX Pacific Gas & Electric Company6 DE000A4DFXXX Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG7 XS3459013XXX Chile, Republik8 DE000DP9AXXX DZ BANK AG9 DE000DP9AXXX DZ BANK AG10 DE000A3E5XXX Gateway Real Estate AG11 IT0005725XXX Italien, Republik12 XS3451648XXX AA Bond Co Ltd.13 USL1965HAXXX Constellation Oil Services Holding S.A.14 US78355HLXXX Ryder System Inc.15 XS3458961XXX AT & T Inc.16 XS3458961XXX AT & T Inc.17 XS3458961XXX AT & T Inc.18 IE000W4A2XXX Global X Space Tech UCITS ETF19 IE000PTMIXXX iShares Europe Infrastructure Builders UCITS ETF20 LU3367672XXX Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond Active UCITS ETF