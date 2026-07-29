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Mittwoch, 29.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Spezial: Steht hier der Turnaround des Sommers?
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WKN: A1W5UR | ISIN: US2267181046 | Ticker-Symbol: CI5A
Frankfurt
28.07.26 | 08:01
18,100 Euro
0,00 % 0,000
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1-Jahres-Chart
CRITEO SA ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CRITEO SA ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,40018,60021:31
0,0000,00007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CRITEO
CRITEO SA ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CRITEO SA ADR18,1000,00 %
EVERFLOW RESOURCES LTD0,0010,00 %
KORE GROUP HOLDINGS INC7,9200,00 %
SMART POWERR CORP0,1510,00 %
SPORTTOTAL AG0,003-40,00 %
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