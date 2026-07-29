The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.07.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2026
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ISIN Name
AU000000DMG9 DRAGON MOUNTAIN GOLD LTD
DE000A1EMG56 SPORTTOTAL AG INH. O.N.
US1689135077 SMART POWERR NEW DL-,001
US2267181046 CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025
US50066V3050 KORE GRP HLDGS DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.07.2026
.
ISIN Name
AU000000DMG9 DRAGON MOUNTAIN GOLD LTD
DE000A1EMG56 SPORTTOTAL AG INH. O.N.
US1689135077 SMART POWERR NEW DL-,001
US2267181046 CRITEO SA SP.ADR1 EO-,025
US50066V3050 KORE GRP HLDGS DL-,01
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