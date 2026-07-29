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WKN: A0ML4S | ISIN: AU000000DMG9 | Ticker-Symbol: D7X
Frankfurt
27.07.26 | 08:07
0,001 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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5-Tage-Chart
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SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC36,540+0,44 %
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