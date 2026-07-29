Das Instrument D7X AU000000DMG9 DRAGON MOUNTAIN GOLD LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 30.07.2026

The instrument D7X AU000000DMG9 DRAGON MOUNTAIN GOLD LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.07.2026 and ex capital adjustment on 30.07.2026



Das Instrument MIU JP3892100003 SUMITOMO MITSUI TRUST GRP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 30.07.2026

The instrument MIU JP3892100003 SUMITOMO MITSUI TRUST GRP EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.07.2026 and ex capital adjustment on 30.07.2026



Das Instrument SA7 AU000000SEN0 SENETAS CORP. LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 30.07.2026

The instrument SA7 AU000000SEN0 SENETAS CORP. LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.07.2026 and ex capital adjustment on 30.07.2026



Das Instrument LS60 SE0022049920 CLINICAL LASERTHERM.SYS B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.07.2026 und ex Kapitalmassnahme am 30.07.2026

The instrument LS60 SE0022049920 CLINICAL LASERTHERM.SYS B EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.07.2026 and ex capital adjustment on 30.07.2026





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