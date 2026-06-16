The following instruments on XETRA do have their first trading 16.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.06.2026
Aktien
1 US28256A1097 Einride AB ADR
2 CA14055C1086 Capitan Silver Corp.
3 US4569411030 Infinity Natural Resources Inc.
4 AU000000NAE8 New Age Exploration Ltd.
5 JP3264350004 Next Generation Technology Group Inc.
6 FR001400EA65 Roth Mions S.A.
7 KYG3314G1284 AIFU Inc.
8 US1689135077 Smart Power Corp.
Anleihen/ETF
1 USU2069EAXXX CoreWeave Inc.
2 US24703DBXXX Dell International LLC
3 DE000A460XXX K+S Aktiengesellschaft
4 FR0014019XXX RCI Banque S.A.
5 US045167GXXX Asian Development Bank (ADB)
6 XS3408982XXX Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.
7 US24703DBXXX Dell International LLC
8 US24703DBXXX Dell International LLC
9 ES0001352XXX Junta de Galicia
10 NO0013740XXX Oyfjellet Wind Investment AS
11 US91282CQXXX United States of America
12 FR0014018XXX Aéroports de Paris S.A.
13 XS3333139XXX CoreWeave Inc.
14 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
15 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 IE000KDIUXXX Muzinich AAA CLO UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.06.2026
Aktien
1 US28256A1097 Einride AB ADR
2 CA14055C1086 Capitan Silver Corp.
3 US4569411030 Infinity Natural Resources Inc.
4 AU000000NAE8 New Age Exploration Ltd.
5 JP3264350004 Next Generation Technology Group Inc.
6 FR001400EA65 Roth Mions S.A.
7 KYG3314G1284 AIFU Inc.
8 US1689135077 Smart Power Corp.
Anleihen/ETF
1 USU2069EAXXX CoreWeave Inc.
2 US24703DBXXX Dell International LLC
3 DE000A460XXX K+S Aktiengesellschaft
4 FR0014019XXX RCI Banque S.A.
5 US045167GXXX Asian Development Bank (ADB)
6 XS3408982XXX Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A.
7 US24703DBXXX Dell International LLC
8 US24703DBXXX Dell International LLC
9 ES0001352XXX Junta de Galicia
10 NO0013740XXX Oyfjellet Wind Investment AS
11 US91282CQXXX United States of America
12 FR0014018XXX Aéroports de Paris S.A.
13 XS3333139XXX CoreWeave Inc.
14 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
15 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
16 IE000KDIUXXX Muzinich AAA CLO UCITS ETF
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