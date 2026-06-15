Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US1689134088 Smart Powerr Corp. 15.06.2026 US1689135XXX Smart Power Corp. 16.06.2026 Tausch 10:1
KYG3314G1102 AIFU Inc. 15.06.2026 KYG3314G1XXX AIFU Inc. 16.06.2026 Tausch 20:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US1689134088 Smart Powerr Corp. 15.06.2026 US1689135XXX Smart Power Corp. 16.06.2026 Tausch 10:1
KYG3314G1102 AIFU Inc. 15.06.2026 KYG3314G1XXX AIFU Inc. 16.06.2026 Tausch 20:1
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