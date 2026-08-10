Vor 70 Jahren gegründet, ist die "Sandwich Chain" inzwischen auf mehr als 3.300 Filialen in Nordamerika gewachsen. Auch nach dem IPO gehört die Mehrheit der Anteile BLACKSTONE, das somit die weitere Expansion kontrolliert. Weitgehend auf Franchisebasis, soll der Endausbau auf 7.500 Standorte in USA und Kanada führen, im weltweiten Maßstab sind 15.000 Filialen angesetzt.
Mit frisch zubereiteten "Subs" ist die Kette in erster Linie ein Wettbewerber des (nicht börsennotierten) Weltmarktführers dieser Disziplin, Subway. Im Frankfurter Börsenbrief dieser Woche (erscheint am Donnerstag) beleuchten wir Zahlenwerk und Strategie von "JMKE" (NYSE-Börsenkürzel des Neulings).
Der Chartvergleich zeigt die Kurse einiger Restaurantkonzepte aus den USA. Zum Teil waren diese in den vergangenen Tagen noch von einem Cyclosporiasis-Ausbruch beeinflusst.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.
Mit frisch zubereiteten "Subs" ist die Kette in erster Linie ein Wettbewerber des (nicht börsennotierten) Weltmarktführers dieser Disziplin, Subway. Im Frankfurter Börsenbrief dieser Woche (erscheint am Donnerstag) beleuchten wir Zahlenwerk und Strategie von "JMKE" (NYSE-Börsenkürzel des Neulings).
Der Chartvergleich zeigt die Kurse einiger Restaurantkonzepte aus den USA. Zum Teil waren diese in den vergangenen Tagen noch von einem Cyclosporiasis-Ausbruch beeinflusst.
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