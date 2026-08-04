Mit neuen Tools können Unternehmen erkennen, wer hinter einem KI-Agenten steckt, und diese Agenten können im Namen ihres Besitzers sicher für Einkäufe bezahlen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen für Konnektivitäts-Clouds, stellte heute mit Cloudflare Wallets und cloudflare.pay zwei Tools vor, die auf Cloudflare eingesetzten KI-Agenten eine stabile Identität verleihen und es ihnen ermöglichen, innerhalb der von ihren menschlichen Entwicklern festgelegten Grenzen sicher Online-Einkäufe zu tätigen. Damit verfügen Käufer und Verkäufer nun erstmals über die Grundbausteine, die sie brauchen, um vertrauensvoll am agentischen Handel teilzunehmen, da sie bei jedem Schritt mit Sicherheit wissen, mit wem sie es zu tun haben und mit wem sie Geschäfte tätigen.

KI-Agenten-also Softwareprogramme, die Websites durchsuchen, APIs abfragen und eigenständig Einkäufe tätigen-werden immer mehr zu einem normalen Bestandteil des Online-Geschäfts. Das Internet wurde aber für Menschen entwickelt, nicht für Agenten. Wenn ein solcher Agent eine Website besucht, um etwas zu kaufen oder sich für eine kostenlose Testversion anzumelden, kann das Unternehmen auf der Gegenseite nicht zuverlässig feststellen, ob es sich um den Assistenten eines echten Kunden handelt oder um einen Betrüger, der das System ausnutzt. Ältere Tools zum Erkennen von Bots wurden für Such-Crawler entwickelt und nicht für Agenten, die im Auftrag von echten Menschen und Unternehmen Transaktionen durchführen. Daher müssen sich Unternehmen entscheiden, entweder alles zu sperren oder Risiken in Kauf zu nehmen. Beides funktioniert im großen Maßstab nicht.

"Das Internet bewegt sich derzeit weg vom menschenorientierten Surfen hin zum agentenbasierten Handel, und die Infrastruktur muss mit dieser Entwicklung Schritt halten", sagte Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Wenn ein Agent bei Ihnen auftaucht, müssen Sie wissen, wer ihn geschickt hat. Cloudflare kann Agenten ein Gesicht geben-also eine Verknüpfung mit der Person oder Organisation, für die sie tätig sind-und so Vertrauen, Verantwortlichkeit und echten Handel ermöglichen. Dies ist die Identitäts- und Zahlungsinfrastruktur, die das agentenbasierte Web benötigt, um zu funktionieren."

Cloudflare Wallets und cloudflare.pay werden gemeinsam das Identitäts- und Zahlungsproblem lösen. Zunächst erhalten Cloudflare-Konten eine eindeutige Webadresse, die als stabile ID dient. Die Benutzer können die Identität auf bestimmte Agenten erweitern, so dass jedes Unternehmen, das eine Anfrage erhält, genau sehen kann, wer diese autorisiert hat. Außerdem wird eine digitale Geldbörse (ein "Account Wallet") von Cloudflare wie eine zentrale Bilanz funktionieren. Diese wird in der Lage sein, Stablecoins zu empfangen, zu verwahren und zu verwalten. Von hier aus können die Benutzer einzelnen Agenten virtuelle Geldbörsen ("Virtual Wallets") zuweisen, mit denen die Agenten Online-Ressourcen erwerben können. Diese Virtual Wallets werden von Anfang an über integrierte Sicherungsmechanismen verfügen: Die Benutzer können nach eigenem Ermessen eine Ausgabenobergrenze definieren, eine Liste zugelassener Händler erstellen und sogar einen maximalen Transaktionsbetrag festlegen, den der Agent nicht eigenmächtig überschreiten darf. Zusammen mit dem Monetization Gateway werden die Cloudflare Wallets und IDs den zweiseitigen Markt für agentenbasierte Zahlungen ergänzen.

Die Reservierung eines Benutzernamens (Handle) für Cloudflare-Wallet heute eröffnet. Der vollständige Wallet-Zugriff einschließlich des Onrampings und Offrampings von Geldern und der Möglichkeit, virtuelle Wallets auszugeben, wird in den kommenden Monaten verfügbar sein. Um einen Benutzernamen zu reservieren und benachrichtigt zu werden, wenn der Zugang freigeschaltet wird, besuchen Sie cloudflare.pay, wo Sie im Cloudflare-Blog unter folgendem Link weitere Informationen finden:

Blog: Announcing Cloudflare Wallets: The programmable wallet for the agentic Internet

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

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