Altasciences freut sich bekannt zu geben, das F&E-Labor an seinem Standort für Dienstleistungen in der Arzneimittelformulierung und -herstellung in Harleysville, Pennsylvania, erweitert und dabei rund 768 Quadratfuß neue Laborfläche geschaffen zu haben.

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From left to right: Nasir Egal (General Manager, CDMO Services); Marie-Hélène Raigneau (Chief Executive Officer); Anuji Abraham (Senior Director, Pharmaceutical Development, CDMO Services); Robert Sabelli (Co-Chief Operating Officer); Cathy Konidas (Chief Administrative Officer)

Die Erweiterung führt die Formulierungsentwicklung und analytische Prüfungen in einem einzigen Labor zusammen. Diese integrierte Struktur soll die Entscheidungsfindung beschleunigen, Arbeitsabläufe straffen und die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Fachgebieten stärken.

"Mit dieser Erweiterung legen wir einen stärkeren Schwerpunkt auf die frühzeitige Integration und bringen unsere CDMO-Kompetenzen bereits früher in die Arzneimittelentwicklung unserer Kunden ein", sagte Anuji Abraham, Leiterin der pharmazeutischen Entwicklung auf Senior-Ebene im Bereich CDMO-Dienstleistungen bei Altasciences. "Dies verbessert die Kontinuität zwischen nichtklinischen sowie klinischen Programmen und hilft unseren Kunden, wichtige Entwicklungsmeilensteine effizienter sowie erfolgreicher zu erreichen."

Das erweiterte Labor unterstützt ein phasengerechtes, am Zielproduktprofil (Target Product Profile, TPP) ausgerichtetes Formulierungsscreening, das sich an unterschiedliche Therapiegebiete und Verabreichungswege anpassen lässt, ohne auf bestimmte Bereiche beschränkt zu sein. Zu den Kompetenzen zählen die Formulierungsentwicklung für kleine Moleküle, Peptide und komplexe Wirkstoffmodalitäten sowie die Herstellung von Proben für toxikologische Untersuchungen außerhalb der GLP und nach GLP für nichtklinische Studien.

Fortschrittliche Screeningmodelle sowie integrierte analytische Prüfungen unterstützen neben Formulierungsentscheidungen in Echtzeit auch die Vorbereitung auf nichtklinische und klinische Studien. Durch die Arbeit in einer F&E-Umgebung außerhalb der GLP erhalten Kunden die Flexibilität, ihre Produkte zu entwickeln und zu optimieren, bevor sie zu regulierten Studien übergehen.

"Bei dieser Erweiterung geht es nicht nur darum, zusätzliche Fläche zu schaffen", sagte Robert Sabelli, Co-Leiter des Geschäftsbetriebs bei Altasciences. "Indem wir weiter in unser Team investieren, bauen wir unser wissenschaftliches Fachpersonal aus und verknüpfen unsere Kompetenzen bereits früher im Entwicklungszyklus, um unsere Kunden sowie letztlich die Patienten, denen sie helfen noch besser zu unterstützen."

Über Altasciences

Altasciences ist eine Organisation für Arzneimittelentwicklung, die sich der sicheren Beschleunigung früher Entwicklungsphasen für Biotechnologieunternehmen sowie biopharmazeutische und pharmazeutische Unternehmen widmet. Das Unternehmen vereint die Kapazitäten und Fachkompetenz einer großen CRO/CDMO mit der Flexibilität sowie dem individuellen Ansatz eines mittelgroßen Partners. Es bietet durchgängige Lösungen in den Bereichen nichtklinische und klinische Entwicklung, Bioanalytik sowie Formulierung und Herstellung. Durch gezielte Integration und echte Zusammenarbeit beseitigt das Unternehmen Hindernisse von der Auswahl des Leitkandidaten bis zum klinischen Konzeptnachweis. So hilft es Sponsoren, Zeit zu sparen, die Komplexität zu verringern und fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die zu einer früheren Investitionsrendite führen. Gestützt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung und ein klares Bekenntnis zu Qualität, Integrität sowie Partnerschaft unterstützt Altasciences seine Kunden dabei, wichtige Meilensteine schneller und mit größerer Sicherheit zu erreichen. Weitere Informationen zu Altasciences finden Sie auf altasciences.com.

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