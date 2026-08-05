ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungen und Materialwissenschaften, gibt die Veröffentlichung seines 2026 Sustainability Impact Report bekannt. Unter dem Leitmotiv Growing with Purpose, Delivering with Impact beleuchtet der Bericht die Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen nachhaltige Innovation, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken bei gleichzeitiger Ausweitung seiner globalen Präsenz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260804465026/de/

ProAmpac's 2026 Impact Report is here

Der Bericht spiegelt ein weiteres Jahr bedeutender Erfolge wider und verdeutlicht, wie ProAmpac Nachhaltigkeit in allen Bereichen seines Unternehmens verankert von der Entwicklung innovativer Verpackungslösungen über die Verringerung von Umweltbelastungen bis hin zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz und der Unterstützung der Gemeinden, in denen die Mitarbeiter leben und arbeiten.

Zu den im 2026 Sustainability Impact Report hervorgehobenen bemerkenswerten Erfolgen zählen:

Anhaltendes globales Wachstum: ProAmpac hat seine globale Präsenz durch die Übernahmen von PAC Worldwide, dem Beutelverarbeitungsgeschäft von International Paper, und TC Transcontinental Packaging hat ProAmpac seine globale Präsenz ausgebaut und ist auf mehr als 11.800 Mitarbeiter an 84 Produktionsstandorten angewachsen, die 7.500 Kunden in 94 Ländern beliefern.

ProAmpac hat seine globale Präsenz durch die Übernahmen von PAC Worldwide, dem Beutelverarbeitungsgeschäft von International Paper, und TC Transcontinental Packaging hat ProAmpac seine globale Präsenz ausgebaut und ist auf mehr als 11.800 Mitarbeiter an 84 Produktionsstandorten angewachsen, die 7.500 Kunden in 94 Ländern beliefern. Vorschritte bei den Klimaschutzverpflichtungen: Im Jahr 2025 wurde eine begrenzte Bestätigung der Treibhausgasemissionen der Bereiche Scope 1 und Scope 2 erreicht, während gleichzeitig weitere Fortschritte bei der Validierung im Rahmen der "Science Based Targets Initiative" (SBTi) erzielt und eine Basislinie für die Scope-3-Emissionen entwickelt wurden.

Im Jahr 2025 wurde eine begrenzte Bestätigung der Treibhausgasemissionen der Bereiche Scope 1 und Scope 2 erreicht, während gleichzeitig weitere Fortschritte bei der Validierung im Rahmen der "Science Based Targets Initiative" (SBTi) erzielt und eine Basislinie für die Scope-3-Emissionen entwickelt wurden. Nachhaltige Innovation vorantreiben: Wir haben das ProActive Sustainability -Portfolio weiter ausgebaut und gleichzeitig die Fiberization of Packaging sowie die ProActive Intelligence -Technologien weiterentwickelt, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre sich weiterentwickelnden Ziele hinsichtlich Verpackungsleistung und Nachhaltigkeit zu erreichen.

Wir haben das ProActive Sustainability -Portfolio weiter ausgebaut und gleichzeitig die Fiberization of Packaging sowie die ProActive Intelligence -Technologien weiterentwickelt, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre sich weiterentwickelnden Ziele hinsichtlich Verpackungsleistung und Nachhaltigkeit zu erreichen. Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Bereich Sicherheit: Es wurden 5.699 Risikobewertungen durchgeführt, mehr als 99.000 sicherheitsrelevante Interaktionen dokumentiert und die Förderung einer proaktiven Sicherheitskultur in allen weltweiten Betriebsstätten fortgesetzt.

Es wurden 5.699 Risikobewertungen durchgeführt, mehr als 99.000 sicherheitsrelevante Interaktionen dokumentiert und die Förderung einer proaktiven Sicherheitskultur in allen weltweiten Betriebsstätten fortgesetzt. Verbesserung der betrieblichen Leistung: Die Deponieabfallmenge wurde gegenüber dem Ausgangswert des Unternehmens um 26,6 reduziert, während die Ressourceneffizienz durch Maßnahmen zur Energie-, Wasser- und Abfallreduzierung weiter verbessert wurde.

"Während ProAmpac weiter wächst, bleiben unsere Prioritäten klar: disziplinierte Integration, zielgerichtete Innovation, verantwortungsbewusstes Handeln und die Schaffung von Mehrwert für die Menschen und Partner, die auf uns zählen", sagte Greg Tucker, Gründer, CEO und stellvertretender Vorsitzender von ProAmpac. "Dieser Bericht spiegelt das Engagement unserer Mitarbeiter weltweit wider und verdeutlicht, wie nachhaltiges Wachstum, verantwortungsbewusstes Handeln und kundenorientierte Innovationen unser Unternehmen voranbringen."

Der Bericht verdeutlicht, wie ProAmpac seine Dynamik durch verantwortungsbewusstes Wachstum, messbare Fortschritte im Umweltschutz und kontinuierliche Investitionen in Innovationen ausbaut. Zusammen untermauern diese Bemühungen das Engagement des Unternehmens, Verpackungslösungen anzubieten, die den Kunden dabei helfen, ihre geschäftlichen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Für weitere Informationen zu den nachhaltigen Lösungen von ProAmpac wenden Sie sich bitte an Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability umfasst innovative, nachhaltige und flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige Unternehmen ProAmpac befindet sich im Besitz von PPC sowie des Managements und weiterer Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter ProAmpac.com.

Über PPC

ProAmpac ist ein Mitglied von PPC, einer familienorientierten Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit familien-, gründer- und managementgeführten Unternehmen in ausgewählten Teilbereichen der Sektoren Industriegüter und Dienstleistungen spezialisiert hat. Die differenzierte Investorenbasis des Unternehmens, deren Kern aus Familieninvestoren besteht, ermöglicht eine abgestimmte Entscheidungsfindung, flexible Transaktionsstrukturen und eine Fokussierung auf die Erreichung langfristiger Unternehmensziele. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

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