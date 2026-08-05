Umsatzsteigerung auf 8,3 Milliarden US-Dollar, Nettogewinn stieg auf 738 Millionen US-Dollar

Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (Börsenkürzel: HK: 0669, ADR-Symbol: TTNDY), ein weltweit tätiger Hersteller von Akku-Elektrowerkzeugen, Motorgeräten für den Außenbereich sowie Bodenpflege- und Reinigungsgeräten, gibt hiermit seine Ergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr bekannt. Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Rekordergebnis: Der Umsatz stieg um 5,9 auf 8,3 Mrd. US-Dollar. Seine beiden führenden Marken, MILWAUKEE und RYOBI, zeigten im ersten Halbjahr 2026 eine starke Leistung und verzeichneten zusammen eine zugrunde liegende Wachstumsrate von 8,2 in lokaler Währung.

TTI erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein Rekordergebnis: Der Umsatz stieg um 5,9 auf 8,3 Mrd. US-Dollar, und der Nettogewinn stieg um 17,5 auf 738 Mio. US-Dollar.

Unser globales MILWAUKEE-Geschäft wuchs auf bereinigter Basis in lokaler Währung um 10,5 %, bereinigt um den geplanten zeitlichen Effekt aus dem Jahr 2025 im Zusammenhang mit der Umstellung des ERP-Systems von MILWAUKEE Americas.

RYOBI, die weltweit führende Marke für kabellose Heimwerkerwerkzeuge und Outdoor-Produkte, wuchs im ersten Halbjahr 2026 um 1,7 in lokaler Währung auf 1,9 Mrd. US-Dollar.

Die EBIT-Marge stieg um 86 Basispunkte auf ein Rekordhoch von 9,9 %, gegenüber 9,1 im ersten Halbjahr 2025. Noch wichtiger ist, dass wir gut aufgestellt sind, um unser internes Ziel einer EBIT-Marge von 10,0 bis 2027 zu erreichen oder zu übertreffen.

Wir erzielten im ersten Halbjahr 2026 einen freien Cashflow von 753 Millionen US-Dollar und sind auf dem besten Weg, auch in der zweiten Jahreshälfte eine starke freie Cashflow-Entwicklung zu erzielen.

Das Unternehmen hat nach der Genehmigung und Freigabe im Juni 2026 sein automatisches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen US-Dollar gestartet.

Finanzielle Highlights für das erste Halbjahr 2026 2026 in Mio. USD 2025 in Mio. USD Veränderungen Umsatz 8,292 7,833 +5.9% Bruttogewinnmarge 42.9% 40.3% +258 Basispunkte EBIT 822 709 +15.9% Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbarer Gewinn 738 628 +17.5% Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cents) 40.50 34.37 +17.8% Freier Cashflow 753 468 +285 Mio. Zwischendividende je Aktie (ca. US-Cent) 19.31 16.09 +20.0%

Die Bruttomarge stieg im ersten Halbjahr 2026 um 258 Basispunkte auf einen Rekordwert von 42,9 %. Der Anstieg der Bruttomarge um 163 Basispunkte 2026 war auf die annualisierten Auswirkungen unserer Maßnahmen zur Abmilderung von Zollbelastungen zurückzuführen, darunter Produktionsoptimierungen, Produktivitätssteigerungen und Partnerschaften mit Lieferanten. Das EBIT stieg um 15,9 auf 822 Mio. US-Dollar, während die EBIT-Marge um 86 Basispunkte auf 9,9 zunahm. Der Nettogewinn stieg aufgrund niedrigerer Nettofinanzierungskosten um 17,5 auf 738 Millionen US-Dollar, und das Ergebnis je Aktie stieg um 17,8 auf 40,50 US-Cent. Das Betriebskapital in Prozent vom Umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 11 Basispunkte auf 16,6 %. TTI erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 einen positiven freien Cashflow von 753 Millionen US-Dollar und schloss den Berichtszeitraum mit einer Netto-Cash-Position von 1,066 Milliarden US-Dollar ab. Im Juni 2026 startete TTI sein automatisches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 500 Millionen US-Dollar über die nächsten 18 Monate. Bis Ende Juli hat das Unternehmen im Rahmen des Programms Aktien im Wert von 42 Millionen US-Dollar zurückgekauft.

Die Struktur der berichtspflichtigen Segmente des Konzerns wurde von den bisherigen Geschäftssegmenten "Power Equipment" und "Floorcare and Cleaning" auf die neu definierten Segmente "Professional" und "Consumer" umgestellt. Das Segment "Professional" erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 5,9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 9,7 in der ausgewiesenen Währung entspricht. Das Segment "Consumer" erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 2,5 entspricht.

Der Vorstand hat beschlossen, für den am 30. Juni 2026 endenden Sechsmonatszeitraum eine Zwischendividende in Höhe von 150,00 HK-Cent (ca. 19,31 US-Cent) (2025: 125,00 HK-Cent (ca. 16,09 US-Cent)) pro Aktie festzusetzen. Die Zwischendividende wird an die Aktionäre ausgezahlt, die am 4. September 2026 im Aktionärsregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Auszahlung der Zwischendividende wird voraussichtlich am oder um den 18. September 2026 erfolgen.

Horst Pudwill, Vorstandsvorsitzender von TTI, sagte: "Mit den besten Mitarbeitern und der stärksten Unternehmenskultur, den engsten Beziehungen zu den Kernbranchen und Kunden, der robustesten Produkt-Roadmap und der gesündesten Bilanz in der Geschichte von TTI sind wir bestens aufgestellt, um auch in den kommenden Jahren branchenführend zu bleiben."

Steven P. Richman, CEO von TTI, kommentierte: "Nachdem wir in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 eine EBIT-Marge von 9,9 erzielt haben, sind wir noch zuversichtlicher, dass wir unser internes Ziel einer EBIT-Marge von 10,0 bis 2027 erreichen oder übertreffen können mit weiterem Aufwärtspotenzial ab 2028 und darüber hinaus. TTI ist auf dem besten Weg, auch 2026 ein herausragendes Jahr zu erzielen."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen oder verwendet bestimmte zukunftsgerichtete Begriffe, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen von TTI hinsichtlich der Geschäftsbereiche und Märkte, in denen die Gruppe tätig ist, basieren und die Ansichten von TTI zum Zeitpunkt dieser Mitteilung widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen Marktrisiken, Ungewissheiten und Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von TTI liegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Renditen erheblich von den getroffenen Annahmen und den in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen abweichen.

Über TTI

Techtronic Industries Company Limited ("TTI" oder das "Unternehmen") wurde 1985 vom deutschen Unternehmer Horst Julius Pudwill gegründet und ist weltweit führend im Bereich der Akku-Technologie. Als Pionier in den Bereichen Elektrowerkzeuge, Motorgeräte für den Außenbereich, Bodenpflege- und Reinigungsprodukte bedient TTI weltweit professionelle, industrielle, Heimwerker- und Verbrauchermärkte. Mit mehr als 47.000 Mitarbeitern weltweit hat das Unternehmen durch seinen unermüdlichen Fokus auf Innovation und strategisches Wachstum seine führende Position in den Branchen, in denen es tätig ist, gefestigt.

MILWAUKEE steht an der Spitze des professionellen Werkzeugportfolios von TTI. Mit einem globalen Forschungs- und Entwicklungszentrum mit Hauptsitz in Brookfield, Wisconsin, ist die traditionsreiche Marke MILWAUKEE weltweit dafür bekannt, Innovation, Sicherheit und Produktivität auf der Baustelle voranzutreiben. Die Marke RYOBI mit Hauptsitz in Greenville, South Carolina, ist nach wie vor die erste Wahl für Heimwerker und setzt weiterhin Maßstäbe bei der Innovation von Heimwerkerwerkzeugen. Zum vielfältigen Markenportfolio von TTI gehören außerdem bewährte Marken wie AEG, EMPIRE, HOMELITE sowie führende Namen im Bereich der Bodenpflege: HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL

Die internationale Anerkennung und das renommierte Markenportfolio von TTI werden durch eine starke Eigentümerstruktur unterstützt, die die globale Reichweite und Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Die Familie Pudwill ist nach wie vor der größte Anteilseigner des Unternehmens, während die übrigen Anteile größtenteils von institutionellen Investoren in nordamerikanischen und europäischen Unternehmen gehalten werden. TTI wird an der Hongkonger Börse öffentlich gehandelt und ist Bestandteil des Hang Seng Index. Das Unternehmen ist weltweit tätig und hat sich stark den Standards für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung verpflichtet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle aufgeführten Marken mit Ausnahme von AEG und RYOBI sind Eigentum der Gruppe. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

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