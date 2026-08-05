EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR
Düsseldorf, 5. August 2026
GEA Group Aktiengesellschaft beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR
Die GEA Group Aktiengesellschaft hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das neue Programm mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. EUR basiert auf der Ermächtigung der Ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 2025. Das Programm soll im August 2026 starten und spätestens bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die GEA Group Aktiengesellschaft wird die zu erwerbenden Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals einziehen.
Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Tel. +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com
Ende der Insiderinformation
05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 9136-0
|E-Mail:
|ir@gea.com
|Internet:
|www.gea.com
|ISIN:
|DE0006602006
|WKN:
|660200
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
|LEI Code:
|549300PHUU0ZZWO8EO07
|EQS News ID:
|2377860
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2377860 05.08.2026 CET/CEST