EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR



05.08.2026 / 10:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR Düsseldorf, 5. August 2026 GEA Group Aktiengesellschaft beschließt neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR Die GEA Group Aktiengesellschaft hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das neue Programm mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. EUR basiert auf der Ermächtigung der Ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 2025. Das Programm soll im August 2026 starten und spätestens bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die GEA Group Aktiengesellschaft wird die zu erwerbenden Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals einziehen.

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

oliver.luckenbach@gea.com



Ende der Insiderinformation



05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News