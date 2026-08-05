Ein neues E-Book beleuchtet, wie zunehmend dynamische KI-Workloads die Anforderungen an die Stromversorgung grundlegend verändern, und entwickelt Strategien zum Aufbau einer widerstandsfähigen, skalierbaren Energieinfrastruktur.

Rehlko bietet eine globale Plattform für sichere Energieversorgung in der Industrie, die maßgeschneiderte, integrierte Stromversorgungslösungen für geschäftskritische Infrastrukturen weltweit anbietet. Das Unternehmen hat heute neue Erkenntnisse zu den Anforderungen an die Infrastruktur der Stromversorgung veröffentlicht, die sich aus dem rasanten Wachstum großer Sprachmodelle und künstlicher Intelligenz ergeben. In seinem neuesten E-Book "AI Readiness Starts with Power: Designing for Real-World Load Conditions" untersucht Rehlko, wie zunehmend dynamische KI-Workloads die Erwartungen an Stromversorgungssysteme in Rechenzentren neu definieren. Es richtet sich an Betreiber, die ihre KI-Kapazitäten zuverlässig und effizient skalieren möchten. Wie das E-Book darlegt, wird die KI-Bereitschaft zunehmend nicht mehr durch die installierte Kapazität definiert, sondern dadurch, wie sich Systeme unter stark variierenden realen Lastbedingungen verhalten.

Herausforderungen an die Stromversorgung in Zeiten der KI

Da die Investitionen in die KI-Infrastruktur zunehmen, stehen Betreiber von Rechenzentren unter wachsendem Druck, Kapazitäten schneller bereitzustellen, als dies mit herkömmlicher Versorgungsinfrastruktur möglich ist. Gleichzeitig bringen KI-Workloads Betriebsbedingungen mit sich, die sich erheblich von denen unterscheiden, für die viele herkömmliche Stromversorgungssysteme ursprünglich ausgelegt wurden. GPU-intensive Rechenumgebungen können einen anhaltenden und äußerst dynamischen Strombedarf verursachen, sodass Betreiber beurteilen müssen, wie sich kritische Stromversorgungssysteme unter sich ständig ändernden Lastbedingungen verhalten.

"Jahrzehntelang wurde die Energieinfrastruktur auf Kapazität und Redundanz ausgelegt. KI führt zu einer grundlegend anderen Betriebsrealität", sagte Brian Melka, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Rehlko. "Rehlko optimiert seine Produkte und definiert KI-Tauglichkeit neu als die Fähigkeit, unter kontinuierlichen dynamischen Belastungen Stabilität, Kontrolle und Leistung mit einer Zuverlässigkeit von 99,999 aufrechtzuerhalten."

Rehlko's Herangehensweise an die KI-Einsatzfähigkeit

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI prüfen Betreiber von Rechenzentren, wie die Energieinfrastruktur immer dynamischere Betriebsumgebungen unterstützen kann. Rehlko vereint Fachwissen in den Bereichen Stromerzeugung, Generatoren, Steuerungstechnik, Integration von Energiespeichern, dezentrale Energiesysteme und modulare Infrastruktur, um Kunden dabei zu helfen, diesen sich wandelnden Anforderungen durch einen umfassenden Ansatz zur Energieresilienz gerecht zu werden. Rehlko betreut Betreiber vom ersten Entwurf bis zum laufenden Betrieb und passt seinen Ansatz an die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der KI-Infrastruktur an. Der Ansatz von Rehlko konzentriert sich darauf, Kunden bei der Steuerung der Stromqualität, der Batteriezyklen, der Redundanzplanung und der Systemstabilität zu unterstützen, da KI-Trainings- und Inferenzumgebungen häufige, anhaltende Lastschwankungen bei Generatoren, Wechselstromgeneratoren, Batteriesystemen und USV-Architekturen verursachen. Unterstützt wird dies durch fortschrittliche Modellierung und, wo möglich, durch "Digital Twin"-Funktionen, mit denen Teams die Leistung bereits vor der Inbetriebnahme bewerten können.

Rehlko unterstützt sowohl netzgebundene als auch netzunabhängige Rechenzentrumsstrategien, darunter die Gaserzeugung vor Ort und Lösungen zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), umfassende Batteriespeicher- und Notstromaggregat-Lösungen sowie die e-POD-Plattform, die aus modularen, werkseitig gefertigten und vorab getesteten Infrastrukturlösungen besteht und die Bereitstellung für Hyperscale-, Colocation- und Unternehmensbetreiber beschleunigt.

Mithilfe fortschrittlicher Modellierung, integrierter Stromversorgungslösungen und jahrzehntelanger Erfahrung beim Betrieb geschäftskritischer Anwendungen unterstützt Rehlko seine Kunden dabei, sich auf die sich wandelnden Energieanforderungen des KI-Zeitalters vorzubereiten. Das E-Book ist der erste Teil einer Reihe von Rehlko-Ressourcen zum Thema KI-Bereitschaft, zu der auch künftige Whitepaper gehören und die im Zuge der sich wandelnden Kundenbedürfnisse kontinuierlich erweitert wird.

Das Rehlko-eBook "AI Readiness Starts with Power: Designing for Real-World Load Conditions" ist ab sofort erhältlich unter: https://www.rehlko.com/ai-readiness.

Über Rehlko

Rehlko ist eine globale Plattform für Energieversorgungssicherheit in der Industrie, die maßgeschneiderte, integrierte Stromversorgungslösungen für geschäftskritische Infrastrukturen weltweit anbietet. Mit einer über 100-jährigen Tradition arbeitet Rehlko an der Schnittstelle der drei wichtigsten Faktoren, die die Weltwirtschaft prägen: die Ausweitung der KI, Netzinstabilität und Elektrifizierung. Die Kompetenzen von Rehlko über den gesamten Lebenszyklus hinweg umfassen die Entwicklung, Fertigung, Installation, Wartung und den Betrieb von Stromversorgungssystemen und schaffen so langfristige Kundenbeziehungen, die darauf ausgelegt sind, die geschäftliche und betriebliche Kontinuität sicherzustellen. Rehlko ist ein führender Anbieter von Stromversorgungslösungen sowohl für Betreiber von Hyperscale- als auch von Nicht-Hyperscale-Rechenzentren und wendet denselben maßgeschneiderten Ansatz auch in den Bereichen Gesundheitswesen, Telekommunikation und Industrie an. Das Unternehmen liefert die Stromqualität und Zuverlässigkeit, auf die diese Betriebe angewiesen sind durch Notstrom-, Dauerstrom- und Überbrückungsstromlösungen, die darauf ausgelegt sind, die Stromversorgungsgeschwindigkeit zu erhöhen und der zunehmenden Netzinstabilität entgegenzuwirken. Rehlko verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Stromversorgung von Rechenzentrumsinfrastrukturen mit einer installierten Leistung von über 14 GW, von der mehr als 90 maßgeschneidert für die jeweilige Anwendung entwickelt wurden ein Spiegelbild des differenzierten, lösungsorientierten Geschäftsmodells des Unternehmens. Gegründet als Erfinder des weltweit ersten Generators mit Verbrennungsmotor ist Rehlko heute ein umfassender Anbieter von Infrastruktur für Energieversorgungssicherheit, der an 80 Standorten weltweit tätig ist und über die globale Reichweite sowie den klaren Fokus verfügt, die kritische Infrastruktur der Welt mit Strom zu versorgen. Erfahren Sie mehr unter rehlko.com.

Hinweis zur Handelsmarke: Rehlko und Clarke Energy sind Marken oder eingetragene Marken von Discovery Energy, LLC, firmierend unter dem Namen Rehlko, oder deren verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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