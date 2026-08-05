Die von Prysm Capital angeführte und von Eurazeo mitgetragene Finanzierungsrunde wird das internationale Wachstum von HappyRobot beschleunigen. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seine Teams für Entwicklung, Implementierung und Markterschließung.

HappyRobot, das KI-Agenten für komplexe Unternehmensabläufe entwickelt und bereitstellt, hat in einer von Prysm Capital angeführten und von Eurazeo mitgetragenen Serie-C-Finanzierungsrunde 150 Millionen US-Dollar eingeworben. Die bestehenden Investoren a16z, Base10 und Y Combinator weiten ihr Engagement aus. Zudem beteiligen sich strategische Investoren wie Koch Disruptive Technologies (KDT), Orange, T.Capital (Deutsche Telekom), Bankinter, Endeavor Catalyst, Kfund und Wave-X. Die Finanzierungsrunde bewertet HappyRobot nach Abschluss der Transaktion mit 1,2 Milliarden US-Dollar. Damit steigt das insgesamt eingeworbene Kapital auf rund 200 Millionen US-Dollar. Zugleich beginnt für das Unternehmen eine neue Wachstumsphase, da immer mehr Unternehmen KI-Agenten für geschäftskritische Aufgaben einsetzen.

HappyRobot betreut mehr als 150 Unternehmenskunden, darunter DHL, Kühne Nagel, Naturgy, Repsol und Uber. Seit der Serie-B-Finanzierungsrunde Ende vergangenen Jahres ist das Unternehmen auf das Fünffache gewachsen. Nach dem erfolgreichen Einsatz in der Logistik einer der operativ anspruchsvollsten Branchen weltweit erweitert HappyRobot den Einsatz seiner Plattform nun entlang der gesamten Lieferkette sowie auf weitere Branchen. Dazu zählen Versicherungen, Energie- und Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und Fluggesellschaften sowie andere Sektoren, in denen geschäftskritische Abläufe noch immer manuell über mehrere voneinander getrennte Systeme hinweg koordiniert werden.

Die neuen Mittel sollen vor allem in den weiteren Ausbau der HappyRobot-Plattform fließen. Dazu gehören zusätzliche KI-Funktionen, weitere Integrationen in Unternehmenssysteme und der Ausbau der Infrastruktur für den Einsatz von KI-Agenten in großem Maßstab. Zudem wird HappyRobot seine Teams für Entwicklung, Implementierung und Markteinführung weltweit weiter verstärken, um der steigenden Nachfrage aus verschiedenen Branchen gerecht zu werden.

"Agenten Aufgaben erledigen zu lassen, ist nur der Anfang nicht das Ziel", erklärt Pablo Palafox, Mitbegründer und CEO von HappyRobot. "HappyRobot ist überzeugt, dass Enterprise Superintelligence weit mehr erfordert als Agenten, die einzelne Aufgaben ausführen. Sie entsteht, wenn Menschen und Agenten voneinander lernen und dadurch die kollektive Intelligenz einer Organisation wächst. Dafür braucht es eine Plattform und einen Implementierungsansatz, die sich fest in den Abläufen des jeweiligen Unternehmens verankern lassen."

Unternehmensabläufe stützen sich nach wie vor täglich auf Millionen von Telefonaten, E-Mails und Dokumenten sowie auf nicht miteinander vernetzte Systeme. KI erleichtert zwar die Erzeugung von Informationen, doch viele Unternehmen tun sich weiterhin schwer damit, die für den laufenden Betrieb erforderlichen Aufgaben zu automatisieren. Diese Lücke schließt HappyRobot mithilfe von KI-Agenten, die in bestehenden Unternehmenssystemen Aufgaben ausführen, Zusammenhänge erkennen und mit den Beschäftigten zusammenarbeiten.

Die HappyRobot-Agenten erledigen jeden Monat Millionen von Aufgaben und erzielen damit in zahlreichen Abteilungen ihrer Kunden messbare Ergebnisse. Die Zusammenarbeit endet nicht mit der Implementierung. Sie ist als langfristige Partnerschaft angelegt: Die ersten Agenten gehen in der Regel innerhalb von vier bis zwölf Wochen in Betrieb. In jedem weiteren Sprint werden die bereits produktiv eingesetzten Agenten optimiert und durch neue ergänzt. Bei einem Kunden automatisieren die Agenten jeden Monat Arbeitsabläufe im Umfang von 28.000 Stunden. Im Kundenservice erreichen sie eine Kundenzufriedenheit von 9,4 von 10 Punkten und lösen im Durchschnitt mehr als 70 Prozent der Anliegen autonom. Operative Teams konnten ihre Kapazität verzehnfachen, während Vertriebsteams über bislang kaum genutzte Kanäle fünfmal so viel Umsatz erzielten.

"In vielen Branchen entfällt ein überraschend hoher Kostenanteil auf die Koordination auf Telefonate, E-Mails und Übergaben, die den Arbeitsfluss aufrechterhalten", berichtet Kerry Wei, Partner bei Prysm Capital. "Einen Agenten eine einzelne Aufgabe erledigen zu lassen, wird immer einfacher. Ihn jedoch in mehrstufigen Unternehmensabläufen einzusetzen, ist weitaus schwieriger. HappyRobot hat das fehlende Bindeglied geschaffen: Governance, Schnittstellen und eine Kontextebene, durch die Agenten reibungslos über komplexe Abläufe hinweg arbeiten können. So erzielen Unternehmen einen messbaren ROI, ohne dass ihre Beschäftigten neue Systeme oder Arbeitsweisen einführen müssen. Beeindruckt hat uns, was Pablo und sein Team bereits im Produktivbetrieb erreicht haben und ebenso der Mut, der hinter ihrer Vision steht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Team, das unserer Überzeugung nach die Abläufe in Unternehmen von Grund auf transformieren wird."

"Seit geraumer Zeit ist uns kein Unternehmen begegnet, das die Möglichkeiten von KI im Unternehmensumfeld so grundlegend erweitert", so Anne-Charlotte Philbert, Partnerin bei Eurazeo. "Die meisten KI-Lösungen steigern die Produktivität einzelner Mitarbeiter. HappyRobot hingegen automatisiert komplexe, durchgängige Geschäftsabläufe mit KI-Agenten, die bereits in großem Maßstab im Produktivbetrieb eingesetzt werden. Vom ersten Tag an war uns klar, dass Pablo und sein Team etwas Besonderes aufbauen: eine konsequent KI-native Plattform, technische Exzellenz auf höchstem Niveau und einen außergewöhnlichen ROI für Kunden in geschäftskritischen Branchen wie Lieferkette, Energie, Telekommunikation und Bankwesen. Wir freuen uns darauf, HappyRobot auf seinem weiteren Wachstumskurs zu begleiten. Das Unternehmen entwickelt ein KI-natives Betriebssystem für Unternehmensabläufe und baut zugleich seine Präsenz in Europa weiter aus."

HappyRobot wurde von Pablo Palafox, Javi Palafox und Luis Paarup gegründet, die das Unternehmen als CEO, COO und CTO leiten. Das Führungsteam verbindet umfassende KI-Expertise mit eigener operativer Erfahrung und ausgeprägter technischer Umsetzungskompetenz. Dadurch gründet die Produktvision von HappyRobot unmittelbar in den komplexen Herausforderungen, mit denen Kunden im Betriebsalltag konfrontiert sind.

Im vergangenen Jahr hat HappyRobot seine Präsenz von zwei Büros auf acht Standorte in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Australien erweitert. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Lösungen zur Automatisierung komplexer Betriebsabläufe.

Über HappyRobot

HappyRobot entwickelt Enterprise Superintelligence. Die Plattform ermöglicht Unternehmen die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten, die komplexe betriebliche Abläufe über Sprach-, E-Mail-, Dokumenten- und Webkanäle hinweg automatisieren. Durch kontinuierliches Lernen aus jeder Interaktion und Ausführung unterstützt HappyRobot Unternehmen dabei, betriebliches Wissen zu erschließen, den Informationsaustausch zu optimieren und ihre Abläufe in Echtzeit transparent zu machen. Weltweit vertrauen führende Unternehmen auf HappyRobot, um schneller zu handeln und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen unter www.happyrobot.ai.

Über Prysm Capital

Prysm Capital geht Partnerschaften mit wegweisenden Unternehmen ein, die das Potenzial haben, ganze Generationen zu prägen, und an der Schwelle zu beschleunigtem Wachstum stehen. Mit Niederlassungen in New York, San Francisco und Princeton stellt Prysm Gründern flexibles Wachstumskapital für den Aufbau marktprägender Technologie- und Konsumgüterunternehmen bereit. Zum Portfolio zählen unter anderem Replit, Island, FieldAI, Fireworks, Mind Robotics, Clear Street, Rivian und Fanatics. Weitere Informationen unter www.prysmcapital.com.

Über Eurazeo

Eurazeo ist eine führende europäische Investmentgruppe mit einem diversifizierten verwalteten Vermögen von 40 Milliarden Euro. Davon verwaltet das Unternehmen 31 Milliarden Euro im Auftrag institutioneller und privater Anleger über seine Strategien in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur. Die Gruppe unterstützt mehr als 700 mittelständische Unternehmen. Dabei stützt sie sich auf das Engagement ihrer 450 Mitarbeitenden, ihre fundierte Branchenexpertise, den direkten Zugang zu globalen Märkten über 15 Niederlassungen in Europa, Asien und den USA sowie einen verantwortungsvollen, wachstumsorientierten Ansatz zur Wertschöpfung. Die institutionelle und familiengeprägte Aktionärsstruktur sowie die solide Finanzbasis sichern die langfristige Stabilität des Unternehmens.

Eurazeo unterhält Niederlassungen in Paris, New York, London, Frankfurt, Berlin, München, Mailand, Madrid, Luxemburg, Stockholm, Shanghai, Seoul, Singapur, Tokio und São Paulo. Eurazeo ist an der Euronext Paris notiert. ISIN: FR000121121 Bloomberg: RF FP Reuters: EURA.PA.

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