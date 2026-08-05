Führungskräfte von Raytheon, Lockheed Martin, Honeywell, Marotta Controls und MACOM schließen sich zusammen, um die operative Exzellenz zu stärken, die Produktreife zu beschleunigen und die Kundenbindung zu vertiefen

Frontgrade Technologies Inc. ("Frontgrade"), ein führender Anbieter von missionskritischer Elektronik und Subsystemen, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams bekannt, da es weiterhin in die Fähigkeiten für die nächste Generation von Missionen in den Bereichen Weltraum, Verteidigung und Geheimdienst investiert. Die Bereiche Finanzwesen, Informationstechnik, Betrieb, Ruf und Ansehen, Markteintritt und Produktführung umfassend, unterstreichen die Ernennungen das Engagement von Frontgrade, Innovationen zu beschleunigen und die Kunden durch ein immer komplexeres Umfeld zu führen.

Die sechs Ernennungen umfassen:

Andrew Matsuyama, Chief Financial Officer, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Unternehmensführung in Zeiten von Wachstum und Transformation in industrie- und technologiegetriebenen Unternehmen. Zuletzt war er als Finanzvorstand für Honeywell Sundyne tätig. Auf dieser Erfahrung aufbauend, wird Andrew Matsuyama die Finanzstrategie von Frontgrade vorantreiben, seine operative Basis stärken und die anhaltende Ausrichtung auf Kunden und Stakeholder unterstützen.

Bailey Sargent, Chief Communications and Marketing Officer, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Markenführung, Unternehmenskommunikation und Go-to-Market-Strategie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Technologie und Fertigung mit. Nach der Übernahme von Führungspositionen bei Raytheon, Xerox und Amazon wird sie den Ruf des Unternehmens, die Fähigkeit zur Umsetzung der Markenmission und die integrierte Unternehmenskommunikation von Frontgrade weiter verbessern, um die Bindung zu Kunden, Mitarbeitern, Partnern und Branchenakteuren zu stärken.

Franz Dienes, Chief Information Officer, wechselt von Candescent zu Frontgrade, wo er IT-Infrastrukturen von NCRV trennte, um unabhängige Technologie-Infrastrukturen aufzubauen und zu skalieren. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Leitung von Technologie-, Infrastruktur-, Cybersecurity- und digitaler Transformationsstrategie in globalen Organisationen bringt Franz Dienes Expertise im Bereich der Skalierung von Betriebsabläufen mit, um die Integration voranzutreiben und aufkommende Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz zu nutzen, um die Unternehmensfähigkeiten zu verbessern und geschäftskritische Aufgaben von Fontgrade zu unterstützen.

Marisa Jimenez, Vice President of Excellence Business Operations, bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie mit, darunter 14 Jahre bei Lockheed Martin, wo sie Führungspositionen in den Bereichen Produktion und Betrieb innehatte. Sie wird Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung leiten, um die operative Exzellenz, Qualität und Fertigungsstrategie zu stärken, um Frontgrade zu unterstützen, seine Fähigkeiten zu verbessern und den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten.

Dr. Max Wolfinger, Vice President of Product Leadership for Motion Control, wechselt von Marotta Controls zu Frontgrade, wo er die Umsetzung und Marktexpansion für Raumfahrtprodukte leitete, einschließlich Geschäftsentwicklungsinitiativen, fortschrittliche Technologieprogramme und -abläufe. Mit einem Doktortitel (Ph.D.) im Maschinenbau und umfangreicher Berufserfahrung, die die Luft- und Raumfahrtprogramme sowie kommerzielle Raumfahrtprogramme unterstützt, wird Dr. Wolfinger die Produktstrategie und Technologie-Roadmaps für eines der strategischen Geschäftsfelder von Frontgrade leiten und die Entwicklung von Lösungen, die auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse abgestimmt sind, beschleunigen.

Simon Wood, Vice President of Product Leadership for RF Systems, wechselt von MACOM Technology Solutions, Inc. und zuvor bei Wolfspeed nun zu Frontgrade, wo er das globale Engineering und die Produktentwicklung sowie Technologieorganisationen im Bereich der Hochfrequenztechnik (HF) und Halbleiterindustrie leitete. Simon Wood wird die Produktstrategie und die Technologie-Roadmaps für das HF-System-Portfolio des Unternehmens leiten, um dazu beizutragen, Innovationen zu beschleunigen und differenzierte Fähigkeiten bereitzustellen, die auf die sich entwickelnden Missionsanforderungen der Kunden abgestimmt sind.

"Die Missionen, die unsere Kunden unterstützen, werden immer besser integriert, werden komplexer und bewegen sich mit einer beispiellosen Geschwindigkeit", so Mitch Stevison, CEO von Frontgrade. "Um Schritt zu halten, investieren wir weiterhin in die Führungs- und Fachkompetenzfähigkeiten sowie operativen Fähigkeiten, die benötigt werden, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Diese Ernennungen stärken unsere Umsetzungsfähigkeit und die Fähigkeit, neue Technologien effektiver auf den Markt zu bringen und die Produkte zu liefern, auf die sich unsere Kunden verlassen."

Weitere Informationen finden Sie unter www.frontgrade.com

Über Frontgrade Technologies

Seit mehr als 40 Jahren Frontgrade lieferte die zuverlässige Elektronik für viele der anspruchsvollsten Weltraum- und Verteidigungsmissionen der Welt mit einem Erbe, das jede bemannte US-Raumfahrtmission von Apollo 11 bis Artemis II umfasst.

Heute versetzt Frontgrade die Kunden in die Lage, durch missionskritische Elektronik, Hochfrequenzsysteme, Mikroelektronik, Bewegungssteuerung, Energieverwaltung und integrierte Technologien, die die Komplexität reduzieren und die Einsatzbereitschaft beschleunigen vorauszusehen, zu verarbeiten, zu kommunizieren und zu handeln.

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