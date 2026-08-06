In Wien werden wegweisende Innovatoren in den Bereichen KI, Glasfaser, Mobilfunknetze, WLAN und Rechenzentrumsinfrastruktur ausgezeichnet

Network X, die globale Veranstaltungsreihe für die internationale Festnetz-, Transportnetz- und Mobilfunkbranche, hat heute die Finalisten der fünften Network X Awards 2026 präsentiert. Die Auszeichnungen würdigen Unternehmen, Technologien und Projekte, die Innovationen in der weltweiten Telekommunikationsbranche anstoßen. Die Gewinner in den 21 Kategorien für Lösungsanbieter und Netzbetreiber werden am 14. Oktober bei einer Preisverleihung im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien bekannt gegeben.

"Die Network X Awards würdigen Technologien, Lösungen und Branchenführer, die die nächste Generation globaler Konnektivität aktiv mitgestalten", erklärt Chris Lycett, Event Director von Network X. "Noch nie zuvor haben sich so viele Unternehmen beworben. Entsprechend schwierig war das Auswahlverfahren in diesem Jahr. Die Finalisten stehen für den rasanten Wandel der Telekommunikationsbranche von KI-gestütztem Netzbetrieb und Cloud-nativer Infrastruktur bis hin zu innovativen Produkten und Dienstleistungen für Glasfaser-, Mobilfunk- und Heimnetze."

Die diesjährigen Auszeichnungen rücken Fortschritte bei Technologien in den Mittelpunkt, die Telekommunikationsnetze grundlegend verändern. Die Finalisten werden für bahnbrechende Entwicklungen bei KI-gestützter Breitbanddiagnostik, Cloud-nativen Netzen, Rechenzentrumsinfrastruktur sowie Glasfaser- und Mobilfunkkonnektivität der nächsten Generation gewürdigt. Zu den besonders aussichtsreichen Kandidaten zählen Ciena und Nokia in der Kategorie "Leading Data Centre Networks Solution". China Mobile steht in mehreren Netzbetreiber-Kategorien auf der Shortlist.

Die Finalisten der Network X Awards 2026 im Überblick:

Kategorien für Lösungsanbieter

Best All-Round Optical Transport Vendor Ciena Huawei Nokia ZTE Corporation

Leading Data Centre Networks Solution Ciena Huawei Nokia

Most Innovative Optical Transport Use Case Bouygues Telecom Ciena Huawei Nokia Türk Telekom ZTE Corporation

Most Innovative IP Transport Solution Ciena Huawei Transaction Network Services ZTE Corporation

Best RAN Performance Optimisation Solution Ericsson KT Qualcomm Technologies, Inc. Rakuten Symphony ZTE Corporation

Cloud-Native Network Solution of the Year Condor Technologies Harmonic Huawei Motive Rakuten Symphony Wind River

Best FWA Solution of the Year Bouygues Telecom SoftAtHomeOne Solace Power Inc. MediaTek TCL

Best Indoor Connectivity Solution AxyomCore Fibocom Wireless Inc. Freshwave MediaTek TP-Link

Best Innovation in Network as a Service APIs Ciena Megaport Limited SingVerify SoftAtHome Türk Telekom

Outstanding Use of AI for Broadband Network Diagnostics Beegol Comcast Technology Solutions Condor Technologies Huawei Nokia SK Telecom

Most Innovative Enterprise or Smart City PON Use Case Huawei Nokia ZTE Corporation

Outstanding FTTH Service Huawei Incognito Software Systems Inc. IPKO Telecommunications KT SK Broadband ZTE Corporation

Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation AIROHA Harmonic Huawei Nokia ZTE Corporation

Leading In-Home Wi-Fi Service Airties Huawei Incognito Software Systems Inc. Lifemote ZTE Corporation

Most Innovative Smart Home Experience Bitdefender SoftAtHome United Cloud Whalebone ZTE Corporation

Best AI Security on Home Router TP-Link ZTE Corporation

Leading Core Network Solution AxyomCore Singtel CUBS Huawei



Kategorien für Netzbetreiber

Outstanding Optical Transport Telco Azerconnect Group Saudi Telecom Company Türk Telekom Turkcell

Autonomous Network Leadership Award China Mobile China Unicom Research Institute Saudi Telecom Company TIME dotCom Berhad Türk Telekom

Best Smart Home Customer Experience Bahrain Network (BNET) China Unicom SmarTone Mobile Communications Limited Saudi Telecom Company

Most Innovative 5G Communication Service China Mobile Orange France SK Telecom



In diesem Jahr findet die Data Center World Europe am 13. und 14. Oktober 2026 parallel zur Network X im VIECON statt. Führende Entscheidungsträger erörtern dort die Herausforderungen und Chancen bei der Energieversorgung der Rechenzentren von morgen. Bei der Anmeldung für die Network X können Teilnehmer auch ihr Interesse an der Data Center World Europe angeben.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind verfügbar unter www.networkxevent.com/.

Über Network X

Die Network X wird erstmals vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Wien stattfinden und ist die einzige globale Veranstaltung, die die Festnetz- und Mobilfunkbranche unter einem Dach vereint. Mit mehr als 5.500 hochrangigen Fachleuten aus den Bereichen Netzwerkinfrastruktur und Dienstleistungen darunter über 1.500 Betreiber bringt die Veranstaltung Führungskräfte aus der Telekommunikationsbranche, Technologieanbieter, politische Entscheidungsträger, Analysten und Medienvertreter aus dem gesamten globalen Kommunikationsökosystem zusammen. Die Veranstaltung gilt als wichtiger Treffpunkt für Betreiber und Anbieter, die die Zukunft der digitalen Infrastruktur gestalten, und ermöglicht es den Teilnehmern, Ideen auszutauschen, strategische Partnerschaften aufzubauen und Technologien der nächsten Generation zu erkunden, die die Kommunikation weltweit verändern.

Im Mittelpunkt der Network X stehen Fortschritte bei der Konnektivität, die KI-gestützte Transformation sowie der Weg zu flächendeckenden Glasfasernetzen und 6G. Die Veranstaltung stellt Fachleuten eine umfassende Plattform bereit, um sich weiterzubilden, auszutauschen und mit Experten, Technologieanbietern und Branchenkollegen aus der gesamten Telekommunikationsbranche zu vernetzen. Weitere Informationen unter www.networkxevent.com.

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