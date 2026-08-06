Dr. med. Bob Dagher zum Chief Medical Officer und Dr. med. Waqar Ahmed Siddiqui zum leitenden Prüfarzt ernannt

Clinilabs ("Clinilabs LLC"), ein weltweit tätiges Full-Service-Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten für das zentrale Nervensystem (ZNS) spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Dr. Bob Dagher zumChief Medical Officer sowie von Dr. Waqar Ahmed Siddiqui zumleitenden Prüfarzt der klinischen Forschungseinheit (CRU) des Unternehmens in Eatontown, New Jersey, bekannt.

Dr. Dagher wird die strategische und medizinische Leitung im gesamten Unternehmen übernehmen, während Dr. Siddiqui die Durchführung von Forschungsprojekten in der CRU des Unternehmens leiten wird. Gemeinsam werden sie die Konzeption, Entwicklung und Durchführung klinischer Programme für Auftraggeber aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Medizinprodukte unterstützen, die innovative Therapien für psychiatrische, neurologische, substanzbezogene und seltene Erkrankungen des Zentralnervensystems vorantreiben.

"Clinilabs hat sich das Vertrauen der Auftraggeber erworben, indem es fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, medizinische Führungskompetenz und operative Exzellenz mit einer nachweisbaren Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Studien von den ersten Studien am Menschen bis hin zur behördlichen Zulassung kombiniert hat", sagte Eileen McAuley, Chief Operating Officer bei Clinilabs. "Dr. Dagher und Dr. Siddiqui verfügen über sich hervorragend ergänzende Erfahrungen, die alle Phasen des klinischen Entwicklungsprozesses abdecken von der strategischen Arzneimittelentwicklung und der Leitung von Zulassungsverfahren bis hin zur praktischen klinischen Forschung und Patientenversorgung. Ihre Ernennungen stärken unsere Fähigkeit, Auftraggeber durch immer komplexere Entwicklungsprogramme zu begleiten und gleichzeitig die Bereitstellung neuer Therapien für Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu unterstützen."

Dr. Bob Dagher Chief Medical Officer

Dr. Dagher bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen klinische Entwicklung, Medical Affairs und Zulassungsstrategie in den Fachgebieten Neuropsychiatrie, Neuroimmunologie und seltene Erkrankungen mit zu Clinilabs. Er war als Chief Medical Officer bei vier Biotechnologieunternehmen tätig und leitete dort Entwicklungsprogramme von den ersten Studien am Menschen bis hin zu klinischen Studien der Phase 3 sowie die Einreichung von Zulassungsanträgen für Biologika (BLA) in den Bereichen affektive Störungen, psychotische Störungen, neurodegenerative Erkrankungen, amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Multiple Sklerose (MS) und seltene Erkrankungen des Zentralnervensystems.

Dr. Waqar Ahmed Siddiqui Leitender Prüfarzt

Dr. Siddiqui tritt nach einer herausragenden Karriere in den Bereichen Psychiatrie, Führungsaufgaben im Bereich der Verhaltensgesundheit und klinische Forschung als leitender Prüfarzt bei Clinilabs ein. Als Facharzt für Psychiatrie und erfahrener leitender Forscher hat er zahlreiche klinische Studien zur Bewertung von Therapien für psychiatrische, neurologische und muskuloskelettale Erkrankungen geleitet und gleichzeitig bedeutende Einrichtungen im Bereich der Verhaltensmedizin geleitet. Zuletzt war er als klinischer Direktor und Chief Medical Officer des South Beach State Psychiatric Hospital in New York City tätig. Zuvor war er Vorsitzender der Abteilung für Psychiatrie am Hoboken University Medical Center sowie medizinischer Direktor des Behavioral Health Center am JFK Medical Center in New Jersey.

Diese Ernennungen spiegeln das anhaltende Engagement von Clinilabs wider, in die medizinische und wissenschaftliche Führungskompetenz zu investieren, die erforderlich ist, um Sponsoren dabei zu unterstützen, innovative Therapien für das zentrale Nervensystem effizienter zu den Patienten zu bringen.

Über Clinilabs

Clinilabs ist ein weltweit tätiges Full-Service-Auftragsforschungsinstitut, das sich ausschließlich auf die Entwicklung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Technologien für das zentrale Nervensystem (ZNS) spezialisiert hat. Das Unternehmen vereint fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, bewährte Prozesse, fortschrittliche Technologie und eine globale Präsenz in Nordamerika, Europa und darüber hinaus, um klinische Studien der Phasen 1 bis 4 durchzuführen, die die Entwicklung von Therapien für psychiatrische, neurologische und Suchterkrankungen sowie für seltene und extrem seltene Erkrankungen des zentralen Nervensystems beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter clinilabs.com.

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Jeanine M. Falinski, MBA

Chief Commercial Officer, Clinilabs

jfalinski@clinilabs.com

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Janice Foley

Senior Director, PR Media, SCORR Marketing

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