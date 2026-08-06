LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite nahm am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Bonner Logistikkonzerns nur kleine Änderungen an seinen Schätzungen vor. Die positive Dynamik halte an, schrieb er./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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