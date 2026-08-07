Silber: Die Ruhe vor dem nächsten Schub?

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Am Silbermarkt herrscht Sommerflaute. Für Peter Krauth ist die aktuelle Ruhe jedoch kein Zeichen nachlassender Aussichten. Der Silberexperte sieht vielmehr mehrere Entwicklungen, die dem Edelmetall neuen Auftrieb geben könnten. Während die Kurse vieler Silberaktien schwächeln, würden die Unternehmen im Hintergrund weiter Werte schaffen.

Am Silbermarkt herrscht Sommerflaute. Für Peter Krauth ist die aktuelle Ruhe jedoch kein Zeichen nachlassender Aussichten. Der Silberexperte sieht vielmehr mehrere Entwicklungen, die dem Edelmetall neuen Auftrieb geben könnten. Während die Kurse vieler Silberaktien schwächeln, würden die Unternehmen im Hintergrund weiter Werte schaffen.

Geldpolitik könnte Silber antreiben

Einen möglichen Auslöser sieht Krauth in der amerikanischen Geldpolitik. Kevin Warsh befürworte zur Inflationsmessung sogenannte getrimmte Mittelwerte. Dabei werden besonders starke Preisbewegungen nach oben und unten aus der Berechnung entfernt. Die so ermittelte Inflation falle derzeit niedriger und stabiler aus als beim Preisindex für persönliche Konsumausgaben, kurz PCE.



Krauth wertet diesen Vorstoß als Vorbereitung auf mögliche Zinssenkungen. Eine lockerere Geldpolitik könnte Silber unterstützen, weil niedrigere Zinsen unverzinste Edelmetalle im Vergleich zu Anleihen attraktiver machen. Für Krauth ist die neue Inflationsdebatte deshalb ein deutlich bullishes Signal.