Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 07
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.26
|IE000WXLHXXX
|1,013,673.00
|EUR
|0
|11,039,361.82
|10.8905
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.08.26
|IE000P7C7XXX
|73,581.00
|GBP
|0
|835,180.25
|11.3505
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