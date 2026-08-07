Die Quartalsberichtssaison läuft auf Hochtouren. Zu den Unternehmen, die bereits ihre Ergebnisse präsentierten, gehört die Deutsche Telekom. Hinter der Aktie liegen heraufordernde Wochen und Monate. Dem (ehemaligen) Dax-Highflyer wurden zwischenzeitlich die Flügel gestutzt. Dem aktuellen Zahlenwerk kam eine große Bedeutung zu. Insofern war es eminent wichtig, dass die Deutsche Telekom dem Markt ein exzellentes Zahlenwerk liefern konnte. Die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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