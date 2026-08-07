https://www.bernecker.info/

Die US-Futures zeigen sich am Freitagmorgen nahezu unverändert. Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli, der neue Hinweise auf die Lage am Arbeitsmarkt und den weiteren geldpolitischen Kurs der Federal Reserve liefern dürfte. Die asiatischen Halbleiterwerte wirken weiter angeschossen - insbesondere SK Hynix. News gibt es hier aber nicht.Bei den Einzelwerten sprang Airbnb nachbörslich um mehr als 8 % nach oben. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen. Cloudflare gewann rund 16 % nach einem angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr und das laufende Quartal. DraftKings verlor dagegen rund 3 %, nachdem der Umsatz die Erwartungen verfehlt hatte.In Deutschland liefert die Allianz weitgehend Zahlen über den Erwartungen. Wir kaufen nicht neu zu, bleiben aber an Bord und sind im Allround Portfolio von Der Aktionärsbrief investiert.Münchener Rück muss die Umsatzprognose kürzen. Die Preiserneuerungsrunden sind immer noch schwächlich. Ab 2027 rechnen wir mit Besserung.Gold sieht konstruktiv aus. Aus China kommt Unterstützung. Daten von Clearingstellen deuten darauf hin, dass institutionelle Investoren ihre Long-Positionen in goldgedeckten Anlageprodukten beschleunigt ausbauen. Damit werden auch die Goldminen mit historisch tiefen Gewinnbewertungen ein Thema.Ihr Voker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe