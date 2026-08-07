Frankfurt am Main (ots) -Zu Beginn des neuen Schuljahres hat der Hessische Rundfunk (hr) mit seinem neuen Meinungsbarometer HR FRAGT die Hessinnen und Hessen zum Bildungssystem befragt. Eines der Ergebnisse ist in seiner Klarheit ungewöhnlich: Fast zwei Drittel (65 %) der 4.556 Teilnehmenden sprechen sich für ein bundesweit einheitliches Bildungssystem aus. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, aber aufgrund der Panel-Größe aussagekräftig.Klare Mehrheit für bundesweite EinheitlichkeitDie klare Zustimmung für ein bundesweit einheitliches Bildungssystem ist selten im Hinblick auf vergangene Umfragen mit dieser Fragestellung. Unter den Befragten ab 50 Jahren stimmen einem solchen Bildungssystem mehr Menschen zu (67 %) als Menschen unter 50 Jahren (57 %).Lehrkräftemangel und Ausstattung sind größte HerausforderungenFür jeweils rund die Hälfte aller Befragten sind die fehlenden Lehrkräfte und die (finanzielle) Ausstattung der Schulen die größten Herausforderungen im hessischen Schulsystem. Danach folgen mit deutlichem Abstand die Themen "faire Bildungschancen" (rund 34 %), "unterschiedliche Schulsysteme der Bundesländer" (rund 29 %) und "Integration" (rund 25 %).Forderung nach mehr Beschäftigung mit Medienkompetenz und PolitikAuch auf die Frage, welche Inhalte stärker im Unterricht abgebildet werden sollten, gibt es eine deutliche Präferenz unter den vorgeschlagenen Themen. Fast zwei Drittel aller Befragten sehen das Thema "Medienkompetenz" an erster Stelle (rund 63 %). Rund 56 Prozent wünschen sich eine stärkere Beschäftigung mit dem Thema "Politik und Gesellschaft". An Platz drei und vier folgen die Themen "Finanzen und Steuern" (rund 49 %) und "Beruf- und Lebensplanung" (rund 35 %).Zahlreiche Teilnehmende haben außerdem qualitative Rückmeldungen zu den einzelnen Fragen gegeben, die ein sehr vielfältiges Meinungsbild wiedergeben.Die Ergebnisse der Umfrage mit Zitaten der Teilnehmenden aus der HR FRAGT Community sind unter hr.de/hrfragt (https://www.hr.de/unternehmen/dialog/hrfragt/index.html) ausführlich aufbereitet. Der Umfragezeitraum lag zwischen dem 22. und 30. Juli.HR FRAGT ist das Meinungsbarometer des Hessischen RundfunksAlle Menschen, die in Hessen leben und mindestens 16 Jahre sind, können sich online registrieren, um regelmäßig per E-Mail an Umfragen zu aktuellen gesellschaftlichen und politischen Themen teilzunehmen. Ziel ist es, den gesellschaftlichen Dialog zu stärken und viele Perspektiven im Programm abzubilden. Die Ergebnisse fließen direkt in die Berichterstattung des Hessischen Rundfunks ein.Seit April 2026 gab es bereits HR FRAGT-Umfragen zu den Themen:"Demokratie - zukunftsfähig oder gefährdet?", "Zwischen Beruf und Freizeit - Arbeiten wir zu wenig?" (https://www.hr.de/unternehmen/dialog/hrfragt/arbeiten-wir-zu-wenig-hessen-sagt-klar-nein--befragungsergebnisse-hr-fragt-v1,hr-fragt-umfrage-arbeit-freizeit-100.html), "Hessen - Heimat oder Wohnort?" (https://www.hr.de/unternehmen/dialog/hrfragt/befragungsergebnisse-hr-fragt---hessen-heimat-oder-wohnort-v1,befragungsergebnisse-hessen-heimat-oder-wohnort-100.html)und "WM 2026 - Fußballfieber oder Vorbehalte?".Pressekontakt:Kontakt bei Rückfragen:HR FRAGT-Redaktionhrfragt@hr.de069 - 155 5761Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6328906