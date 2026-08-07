Kontrons Q2 zeigte eine deutliche operative Verbesserung, mit einem zugrunde liegenden organischen Wachstum und stärkeren Margen trotz anhaltender Lieferkettenengpässe. Ohne Berücksichtigung von GreenTec wuchsen die Umsätze im ersten Halbjahr organisch um etwa 5%, während das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal um ca. 20% im Jahresvergleich anstieg und die bereinigte Marge 14,7% erreichte. Die Nachfrage bleibt stark, was sich in einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,55x und einem Rekordauftragsbestand von 2,75 Mrd. EUR widerspiegelt. Das Management bestätigte seine Gewinnprognose für 2026 trotz anhaltender Komponentenengpässe. Wir senken unsere Umsatzschätzungen leicht, um Lieferrisiken Rechnung zu tragen, lassen unsere Ergebnisschätzungen jedoch weitgehend unverändert. Insgesamt stärkt Q2 unser Vertrauen in die verbesserte operative Qualität und die Vorbereitung auf 2027. Das Kursziel von 35,00 EUR und das KAUFEN Rating werden bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
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