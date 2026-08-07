Im US-Bundesstaat New Mexico sollen Kinder Facebook und Instagram maximal 90 Stunden pro Woche nutzen dürfen - und nachts keine Push-Benachrichtigungen erhalten. Der Meta-Konzern will sich wehren. Der Facebook-Konzern Meta soll nach einer Gerichtsentscheidung im US-Bundesstaat New Mexico mehr als eine halbe Milliarde Dollar für Hilfen an Kinder zahlen, die durch Nutzung sozialer Medien Schaden genommen haben. Zudem müssen in dem Bundesstaat zusätzliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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