Linz (www.anleihencheck.de) - Heute Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli, der um 14.30 Uhr veröffentlicht wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ökonomen würden mit einem Beschäftigungszuwachs von rund 80.000 Stellen und einer unveränderten Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent rechnen, nachdem der Vormonat mit einem mageren Ergebnis enttäuscht habe. Besonderes Gewicht bekomme der Bericht durch die jüngste Sitzung der US-Notenbank. Erst vergangenen Mittwoch habe die FED ihren Kurs unverändert gelassen, doch drei Notenbankpräsidenten hätten offen für eine Zinserhöhung gestimmt, der erste geschlossene Dissens dieser Art seit einem Jahrzehnt. Die Begründung: Die Inflation drohe sich oberhalb des Zielwerts festzusetzen und dürfe sich nicht verfestigen. Falle der Jobbericht nun robust aus und würden auch die Stundenlöhne kräftig anziehen, dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der FED-Sitzung im September steigen. Ein schwacher Bericht hingegen würde die Falken vorerst bremsen und der Notenbank wieder mehr Spielraum verschaffen. (07.08.2026/alc/a/a) ...

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