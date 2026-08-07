Im leicht positiven Gesamtmarkt tragen die Aktien der Munich Re am Freitagmorgen mit Verlusten von mehr als drei Prozent die rote Laterne. Schuld sind die morgens gelieferten Quartalszahlen. Zwar berichteten die Münchner bereits vorab Eckwerte, doch nun wurde das Umsatzziel für 2026 gekappt.Kurz und knapp:• Die Munich-Re-Aktie verliert im positiven Gesamtmarkt mehr als drei Prozent.• Wegen sinkender Preise in der Rückversicherung wird das Umsatzziel für 2026 um zwei Milliarden Euro gekappt.• Gewinn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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