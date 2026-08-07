Gestern haben wir mit SILTRONIC und BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES zwei Profiteure der KI-Halbleiterkette vorgestellt. Heute setzen wir die Reihe mit zwei deutschen Spezialisten fort: Unser erster Kandidat stellt unter anderem Beschichtungs- sowie Temporary-Bonding- und Debonding-Anlagen her. Diese Systeme werden benötigt, um immer komplexere KI-Chips und Hochleistungsspeicher auf engem Raum miteinander zu verbinden. Unser zweites Unternehmen modernisiert die IT-Systeme von Banken und Versicherungen und ermöglicht so den Einbau von KI. Beide Unternehmen profitieren vom KI-Wachstum aber ohne den Großteil der Gefahr zu tragen. Wenn Sie unsere Empfehlungen verfolgen wollen geht das auch im Einzelabruf (KLICK HIER).
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