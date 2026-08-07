Enapter hat eine Vereinbarung mit Patrimonium getroffen, um den Enapter Campus in Saerbeck im Austausch für die Tilgung seiner ausstehenden Anleiheverbindlichkeiten zu übertragen. Obwohl der erhebliche Abschlag auf den Buchwert der Immobilie schmerzhaft ist, betrachten wir die Lösung positiv, da der Campus unter dem neuen partnerbasierten Produktionsmodell nicht mehr essenziell ist und die Transaktion die Zinsaufwendungen erheblich reduzieren wird, was den Cashflow und die finanzielle Flexibilität in einer herausfordernden Übergangsphase für den Wasserstoffmarkt stärkt. Der Übergang zu einem asset-light Geschäftsmodell hatte sich bereits abgezeichnet und ist daher bereits in unserem Modell berücksichtigt. Enapter wird zunehmend auf Produktionspartner angewiesen sein, während das technologische Kerngeschäft erhalten bleibt und der Fokus auf F&E, Vertrieb, Projektentwicklung und Service gelegt wird. Ein strategischer Investor hat sich bereits zur geplanten Kapitalerhöhung im zweiten Halbjahr 2026 verpflichtet, während ein Überbrückungskredit die kurzfristige Liquidität unterstützt. Wir bekräftigen unser Spec. BUY-Rating und ein Kursziel von 3,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





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