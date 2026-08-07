BÖRSE AKTUELL: Ölpreis steigt erneut (07.08.2026)

Börse Aktuell: Öl- und Gaspreise ziehen wieder an

Die Preise wichtiger Energierohstoffe bewegen sich erneut nach oben. Für ein Barrel der Nordseesorte Brent müssen Anleger inzwischen fast 84 US-Dollar bezahlen. Gegenüber den Tiefständen vom Mittwoch entspricht dies einem Anstieg von rund 7,5%. Auch WTI-Rohöl legt zu, wenn auch etwas weniger dynamisch, und notiert bei etwas mehr als 78 US-Dollar je Barrel.

Der sogenannte Crack Spread bleibt ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Er beschreibt die Differenz zwischen dem Rohölpreis und den Preisen raffinierter Erdölprodukte wie Benzin oder Diesel. Bei WTI liegt dieser Spread bei rund 60 US-Dollar, bei Brent bei knapp 80 US-Dollar. Auch der europäische Gaspreis steigt wieder deutlich. Gegenüber den Tiefständen vom Mittwoch verteuerte sich Erdgas um mehr als 10%. Am niederländischen TTF-Handelsplatz liegt der Preis derzeit bei rund 58 Euro je MWh. Für Europa ist diese Entwicklung besonders relevant, da die Gasspeicherstände auf außergewöhnlich niedrigen Niveaus liegen.

Abbildung 1: Preis und Crack Spread für WTI-Rohöl (2025-2026)

Quelle: XTB Research, 07.08.2026

Markt News: Iran und Oman verhandeln über die Straße von Hormus

Was steckt hinter den jüngsten Bewegungen am Energiemarkt? Im Rahmen des mit Oman verhandelten Abkommens zur Regelung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus versucht Iran offenbar, ein vollständiges Transitverbot für amerikanische und israelische Schiffe durchzusetzen. Zusätzlich soll ein neues Gebührensystem eingeführt werden, das unter anderem Versicherungs- und Umweltkosten berücksichtigt. Darüber hinaus fordert Teheran demnach von als feindlich eingestuften Staaten besondere Kompensationszahlungen, bevor deren Schiffe wieder Zugang zur wichtigen Wasserstraße erhalten....

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