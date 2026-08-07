© Foto: Dall-EDer US-Senat vertagt den Clarity Act bis nach der Sommerpause. Bitcoin und Altcoins fallen - jetzt entscheiden die US-Arbeitsmarktdaten. Der Kryptomarkt startet mit Verlusten in den Freitag. Die Hoffnung auf einen schnellen regulatorischen Durchbruch in Washington hat einen Dämpfer erhalten, nachdem feststeht, dass der US-Senat vor seiner Augustpause nicht mehr über den Clarity Act abstimmen wird. Die nächste Chance für eine Abstimmung bietet sich damit erst im September. Bitcoin notiert am Freitagvormittag bei 64.299 US-Dollar und damit 0,75 Prozent niedriger. Ethereum verliert 0,55 Prozent auf 1.899 US-Dollar. XRP ist unter den großen Kryptowährungen der größte Verlierer und fällt um 2,78 …
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