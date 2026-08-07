Die Preissteigerungen bei Wohnimmobilien schwächen sich ab. Das belegt der aktuelle GREIX-Kaufpreisindex für das zweite Quartal 2026. Verglichen mit dem Vorjahr sind die Preise inflationsbereinigt sogar gesunken. Die Zahlen deuten damit auf eine nachlassende Marktdynamik hin. Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im zweiten Quartal 2026 nur noch moderat gestiegen. Inflationsbereinigt zeigt sich sogar ein anderes Bild: Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser waren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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